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Дождались. Белорусы больше не ждут от власти льгот, пособий и прочих бесплатных благ

13.11.2018 12:51 — Разное | UDF  
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Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В октябре 2018 года в Беларуси случилось чудо. Мы ходили и говорили друг другу: «Какая прекрасная осень! Погода просто волшебная!» Белорусы вслух радовались погоде, а такое, согласитесь, услышишь нечасто. Кто-то скажет: «Нешта ў лесе здохла», но я думаю, что мы просто в очередной раз доказали: белорусское общество способно удивлять.

Вот, например, многие думают, что белорусы ждут от государства льгот, пособий и прочих бесплатных благ. Но наше последнее исследование показало, что главная задача государства, по мнению нашего общества, — это «давать возможность зарабатывать». В рейтинге того, что государство «должно», этот вариант ответа обогнал даже предоставление качественного медицинского обслуживания, пенсионное обеспечение и защиту от криминала (график, из которого это видно, — в конце статьи). Десять лет назад опция «давать возможность зарабатывать» была в середине списка задач государства (7-я из 16). Теперь белорусы не просто любят рыночную экономику, но еще и формулируют четкий запрос: создайте нам условия для того, чтобы мы могли зарабатывать самостоятельно. Десять лет назад такой запрос исходил только от бизнеса, а сейчас этого хочет большинство.

Первым ответом нового правительства на такой запрос стала стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Эта стратегия — принципиально новый для Беларуси документ. Во-первых, она занимает всего 20 страниц — это действительно понятный и логичный текст, из которого очевидны детальные направления законотворческой деятельности и других мер по развитию предпринимательства.

Во-вторых, в нем обозначены практически все ключевые проблемы, о которых говорит нынешний частный бизнес, в том числе и наиболее чувствительные, связанные с ответственностью за экономические правонарушения и особенностями судебной и правоприменительной практики.

В-третьих, в этом документе есть важнейший раздел, которому раньше не было принято уделять внимание — «формирование в обществе позитивного имиджа предпринимателя и предпринимательской деятельности», то есть продвижение и коммуникация. Учитывая, что имидж предпринимателей в белорусском обществе и так очень положительный, выход в публичное пространство нужен для того, чтобы через систему общественных «сдержек» не допускать ухудшения бизнес-среды и сформировать доверие к проводимой экономической политике и позитивный имидж страны в глазах внутренних и внешних инвесторов. Об этом говорит даже название документа «Беларусь — страна успешного предпринимательства».

«Каб чутае бачыць?» — в общем, да, у нас хватало не очень позитивного опыта. Но на этот раз государству по-настоящему выгодно реализовать принятую стратегию.

Во-первых, люди хотят зарабатывать, а не получать (напомню, 42% опрошенных жителей Беларуси хотели бы иметь собственный бизнес, а 33% — быть топ-менеджерами). С заработка государство собирает налоги, а на получки тратит бюджетные деньги.

Во-вторых, более обеспеченные люди позитивнее воспринимают ситуацию в стране: они больше довольны доходами, жизнью в целом и вообще более счастливы (подтверждение — на графиках в конце статьи). То есть если у людей есть возможность зарабатывать, то в обществе формируется средний класс, а средний класс — это основа социально-политической стабильности.

В-третьих, та часть общества, которая зарабатывает, заметно больше ориентирована на рыночную экономику, чем та, которая получает (или зарабатывает благодаря низкой конкуренции). Это тоже укрепляет социально-политическую стабильность, поскольку увеличивает поддержку той экономической политики, которая дает возможность заработать, а не той, которая перераспределяет не очень большой общественный «пирог». А уж трудолюбие (а не иждивенчество!) — это и вовсе наша национальная черта. По мнению подавляющего большинства белорусов, трудолюбие — это основное качество, которое нужно воспитать в детях (так считают 82%). По мнению почти 95% населения, трудолюбие и умение быстро учиться — это основные факторы, которые помогают получить повышение на работе. Трудолюбие, предприимчивость и наличие нужных связей (только не нужно думать, что речь исключительно о коррупции) помогут стать богатым в Беларуси — каждое из этих качеств выбрала примерно половина населения. А если трудолюбивые взрослые вырастят трудолюбивых детей, у которых будет возможность реализоваться на родине, то за будущее страны можно быть спокойным.

Дождались. Белорусы больше не ждут от власти льгот, пособий и прочих бесплатных благ


Довольные рыночники: сколько их

Понять, кто сколько зарабатывает, не так просто. На прямой вопрос об этом самым распространенным ответом будет «не скажу». Даже на довольно безобидный вопрос «на что вашей семье хватает дохода» в нашем последнем исследовании отказались отвечать 22% респондентов. А вот уже на просьбу оценить по пятибалльной шкале финансовое положение своей семьи откликнулись практически все.

Дождались. Белорусы больше не ждут от власти льгот, пособий и прочих бесплатных благ

Сопоставив эти два вопроса, можно понять, насколько людей устраивает их текущий уровень жизни.

Дождались. Белорусы больше не ждут от власти льгот, пособий и прочих бесплатных благ

С ростом финансовых возможностей удовлетворенность своими доходами увеличивается, хотя те, кого устраивает финансовое положение их семьи, есть даже среди наименее обеспеченных. Людей, довольных своими доходами, в Беларуси больше, чем недовольных, но основную часть общества составляют те, кто считает, что у них доходы «как у всех». Удовлетворенность жизнью тоже растет по мере роста благосостояния: здесь уже основную часть общества составляют те, кто полностью или скорее довольны жизнью (таких 41,4%). Доля счастливых людей тоже зависит от достатка: среди малообеспеченных респондентов не очень счастливыми оказались 25%, среди остальных — 10% и менее.

Дождались. Белорусы больше не ждут от власти льгот, пособий и прочих бесплатных благ

Что стоит за высокой долей тех, кто отказался отвечать на вопрос о финансовых возможностях семьи, — скромность, наличие каких-то «неучтенных» доходов или что-то другое — сказать сложно. Но эта группа людей сильно отличается от остального населения по своим взглядам на то, какой должна быть экономическая политика.

Дождались. Белорусы больше не ждут от власти льгот, пособий и прочих бесплатных благ

Из всех групп населения среди них минимальная доля сторонников рыночной экономики (12+21%), а доля «последовательных социалистов» наибольшая (38%). Среди населения со средним доходом и с доходом выше среднего «рыночников» больше половины (29+22% и 29+24% соответственно), «социалистов» — по 19%. Даже наименее обеспеченная часть населения больше полагается на рынок, чем на план.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
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