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В Беларуси разрешат вырубать старый лес
13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси внесут изменения в Лесной кодекс, сообщает «МИР 24». Соответствующий законопроект во втором чтении приняли парламентарии.
Теперь ремесленники могут не получать специальное разрешение, чтобы использовать ветхие деревья и кустарники для своей работы. Новые возможности появились и у местных властей.
«Будут иметь право без учета выделенной учетной лесосеки отводить места, не запроектированные ранее для проведения рубок, для проведения этих мероприятий», – говорит заместитель председателя постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания республики Наталья Климович.
В первую очередь к таким территориям отнесут малоценные насаждения. Это позволит освободить место для создания новых лесных питомников и плантаций.
Пересмотреть статьи кодекса специалистов вынудили экстремальные погодные условия последних лет – ураганные ветры, засушливые периоды, понижение грунтовых вод, а также нашествие жуков-короедов.
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Ремесленникам не нужно будет получать специальное разрешение, чтобы использовать ветхие деревья и кустарники для своей работы.
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