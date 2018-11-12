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В Беларуси разрешат вырубать старый лес

13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси внесут изменения в Лесной кодекс, сообщает «МИР 24». Соответствующий законопроект во втором чтении приняли парламентарии.

Теперь ремесленники могут не получать специальное разрешение, чтобы использовать ветхие деревья и кустарники для своей работы. Новые возможности появились и у местных властей.

«Будут иметь право без учета выделенной учетной лесосеки отводить места, не запроектированные ранее для проведения рубок, для проведения этих мероприятий», – говорит заместитель председателя постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания республики Наталья Климович.

В первую очередь к таким территориям отнесут малоценные насаждения. Это позволит освободить место для создания новых лесных питомников и плантаций.

Пересмотреть статьи кодекса специалистов вынудили экстремальные погодные условия последних лет – ураганные ветры, засушливые периоды, понижение грунтовых вод, а также нашествие жуков-короедов.



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Ремесленникам не нужно будет получать специальное разрешение, чтобы использовать ветхие деревья и кустарники для своей работы.
 
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