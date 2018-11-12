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Лукашенко назначил послом Беларуси в России Владимира Семашко

13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил бывшего вице-премьера страны Владимира Семашко послом в России, сообщает БЕЛТА.

Соответствующее решение глава государства принял 13 ноября. Параллельно с работой посла чиновник станет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и ОДКБ, а также представителем страны по интеграционному сотрудничеству Союзного государства, ЕАЭС, СНГ и ОДКБ.

Владимир Семашко в 2001-2003 годах являлся министром энергетики Беларуси. Он занимал должность первого заместителя премьер-министра Беларуси с 2003 по 2014 год. В правительстве он был ответственным по вопросам промышленности и топливно-энергетического комплекса.

С 27 декабря по 18 августа 2018 года Семашко работал на должности вице-премьера страны при премьер-министре Андрее Кобякове.

При перестановках в белорусском правительстве были назначен ряд новых заместителей премьера и министров. Так, вице-премьером стал бывший посол Беларуси в России Игорь Петришенко. Еще одним заместителем председателя кабмина был назначен председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

Напомним, ранее послом России в Беларуси, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью был назначен Михаил Бабич.



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В белорусских государственных СМИ сообщили, что решение о назначении Владимира Семашко на должность глава государства принял 13 ноября.
 
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