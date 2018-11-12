В Минске состоялся шашечный турнир памяти Геннадия Хацкевича

С 10 по 11 ноября в Минске прошел 10-й юбилейный открытый республиканский турнир по шашкам-64 памяти известного белорусского шашиста Геннадия Хацкевича. Как рассказал «АиФ» мастер спорта по шашкам Евгений САЛАНОВИЧ, за главный приз турнира вели борьбу 42 спортсмена.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров в классическом варианте. Контроль времени – 30 минут на партию каждому участнику. Организаторы турнира предусмотрели 6 призовых мест в общем зачете, а также дополнительные призы в категориях «Ветераны» и «Юниоры».

Победителем турнира и обладателем главного приза стал представитель Минска Виталий Ворушило. Он набрал 14 очков из 18 возможных. Второе место заняла спортсменка из Гродно Эмма Макаревич, третьим финишировал международный мастер из Гродно Сергей Садовский.

Призовые места с четвертого по шестое достались столичным спортсменам. Четвертым стал 70-летний кандидат в мастера спорта Марьян Пекарский, пятым – мастер спорта Дмитрий Немец, а замкнул шестерку призеров Алексей Куница.

Лучшим в категории «Ветераны» был признан 78-летний столичный международный гроссмейстер Аркадий Плакхин. Лучшей в зачете среди «Юниоров» стала 13-летняя столичная спортсменка, кандидат в мастера спорта Виктория Николаева.