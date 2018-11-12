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Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России
Новости Беларуси. 13 ноября Президент Беларуси принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России. Он также будет представлять интересы нашей страны при Экономическом совете СНГ и ОДКБ, займет должность спецпредставителя Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в других объединениях.
Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Новые лица также в руководстве районов, некоторых вузов, госорганов и дипмиссий.
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Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России
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Новости Беларуси. 13 ноября Президент Беларуси принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Владимир Семашко назначен послом Беларуси...
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