|
Конфликты между учениками, учителями и родителями: чем полезна медиация в школе?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент – Ирина Бельская.
В каких областях применяется медиация?
Ирина Бельская, председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент:
Медиация не советует, не предлагает никаких решений, это независимые службы, они созданы в конкретной школе руководит ими обученный медиатор-педагог. Это достаточно независимая организация, они работают с конфликтами во всей школе. Это могут быть конфликты между учителями, между родителями и учителями.
Новости по теме
«Каждый урок – маленький кирпичик». Как победить на олимпиаде по русскому языку – история школьницы из Минска
‡агрузка...
Владимир Семашко назначен послом Беларуси в России
Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами: 3 погибших, более 50 пострадавших
Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия
Из-за взрыва на фабрике пиротехники в Испании погибли три человека
10 выходных подряд будет в Японии после вступления на престол нового императора
Собачьи упряжки официально признали видом транспорта в Дании
Песни, любимые поколениями. Не стало композитора Игоря Лученка
Выставка Startup circle 13 ноября стартует в Минске
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)