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Почему в решении деловых споров лучше обратиться к медиатору, чем в суд?

13.11.2018 13:18 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент – Ирина Бельская.

Конфликты между учениками, учителями и родителями: чем полезна медиация в школе?

Что представляет собой медиация в бизнесе?

Ирина Бельская, председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических наук, доцент:
Это тот путь, который медиация в Беларуси начала. В бизнес-спорах медиация у нас появилась в хозяйственных судах и она за два года показала свою эффективность, потому что стороны находят для себя сами те решения, которые их устраивают. Это основная отличительная особенность, в отличие от судебного разбирательства. Когда суд применяет одну-единственную норму права для всех случаев жизни. В медиации есть возможность за позицией увидеть интерес, а за каждой позицией он скрыт и выработать то решение, которое в наилучшей степени подходит конкретным людям.

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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – председатель совета учебно-практического учреждения «Центр медиации и права», кандидат юридических...
 
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