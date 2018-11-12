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Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами: 3 погибших, более 50 пострадавших
Новости мира. Обострение палестино-израильского конфликта: 370 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотню из них удалось перехватить системе противовоздушной обороны страны. В ответ на атаку израильская армия нанесла удары по 150-ти целям в секторе Газа.
В результате обстрелов погибли три человека. Количество пострадавших уточняется, но уже известно, что речь идет о десятках раненых.
Для безопасности граждан 13 ноября на враждующих территориях отменены занятия в школах.
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Новости мира. Обострение палестино-израильского конфликта: 370 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотню...
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