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В Дзержинском районе пенсионерка погибла под колёсами поезда

13.11.2018 13:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе женщина погибла под колесами поезда.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Александра Марченко, поезд насмерть сбил пожилую женщину. Происшествие случилось рано утром тринадцатого ноября на перегоне Койданово – Фаниполь.

87-летняя пенсионерка была смертельно травмирована одиночным локомотивом.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В конце минувшей недели в Заславле 40-летний местный житель попал под поезд (читать далее). 
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе женщина погибла под колесами поезда. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Александра Марченко,...
 
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