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В Дзержинском районе пенсионерка погибла под колёсами поезда
Новости Беларуси. В Дзержинском районе женщина погибла под колесами поезда.
Как
87-летняя пенсионерка была смертельно травмирована одиночным локомотивом.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Дзержинском районе женщина погибла под колесами поезда. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя МВД Александра Марченко,...
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