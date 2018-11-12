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Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия
Новости США. С 8 ноября на территории штата действовал режим чрезвычайной ситуации, однако тех ресурсов, которыми можно было воспользоваться при режиме ЧП, оказалось недостаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По последним данным жертвами природных пожаров стали более 40 человек. Свыше 200 числятся пропавшими без вести. Уничтожены тысячи зданий.
Этот пожар по нанесенному ущербу и количеству погибших признан самым масштабным в истории страны.
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Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия
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Новости США. С 8 ноября на территории штата действовал режим чрезвычайной ситуации, однако тех ресурсов, которыми можно было воспользоваться при режиме ЧП,...
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