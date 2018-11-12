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Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия

13.11.2018 13:07 — Разное | СТВ  
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Новости США. С 8 ноября на территории штата действовал режим чрезвычайной ситуации, однако тех ресурсов, которыми можно было воспользоваться при режиме ЧП, оказалось недостаточно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия

По последним данным жертвами природных пожаров стали более 40 человек. Свыше 200 числятся пропавшими без вести. Уничтожены тысячи зданий.

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия

Этот пожар по нанесенному ущербу и количеству погибших признан самым масштабным в истории страны.

В Калифорнии более 30 человек стали жертвами лесных пожаров, почти 230 жителей пропали без вести

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия

Дональд Трамп объявил пылающую Калифорнию зоной стихийного бедствия
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Теги: Минск
 
 
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Новости США. С 8 ноября на территории штата действовал режим чрезвычайной ситуации, однако тех ресурсов, которыми можно было воспользоваться при режиме ЧП,...
 
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