Из-за взрыва на фабрике пиротехники в Испании погибли три человека

Новости Испании. Мощный взрыв прогремел на пиротехнической фабрике в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в городе Гуадикс в провинции Гранада. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты, стражи порядка и кареты скорой помощи.





В результате инцидента погибли 3 человека. Еще несколько рабочих получили травмы и были доставлены в больницу. Причины происшествия пока не установлены.