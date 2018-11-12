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Из-за взрыва на фабрике пиротехники в Испании погибли три человека
Новости Испании. Мощный взрыв прогремел на пиротехнической фабрике в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в городе Гуадикс в провинции Гранада. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты, стражи порядка и кареты скорой помощи.
В результате инцидента погибли 3 человека. Еще несколько рабочих получили травмы и были доставлены в больницу. Причины происшествия пока не установлены.
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Из-за взрыва на фабрике пиротехники в Испании погибли три человека
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Новости Испании. Мощный взрыв прогремел на пиротехнической фабрике в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Гуадикс в...
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