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Из-за взрыва на фабрике пиротехники в Испании погибли три человека

13.11.2018 13:02 — Разное | СТВ  
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Новости Испании. Мощный взрыв прогремел на пиротехнической фабрике в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в городе Гуадикс в провинции Гранада. К месту происшествия были направлены пожарные расчеты, стражи порядка и кареты скорой помощи.

Из-за взрыва на фабрике пиротехники в Испании погибли три человека

В результате инцидента погибли 3 человека. Еще несколько рабочих получили травмы и были доставлены в больницу. Причины происшествия пока не установлены.
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Новости Испании. Мощный взрыв прогремел на пиротехнической фабрике в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в городе Гуадикс в...
 
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