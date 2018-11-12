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10 выходных подряд будет в Японии после вступления на престол нового императора
Новости Японии. Правительство Японии утвердило законопроект о введении выходного дня 1 мая 2019 года по случаю наследования престола принцем Нарухито, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он займет место на троне в результате ухода на покой нынешнего императора Акихито. Благодаря этому «золотая неделя» выходных, начинающаяся в Японии в 2019 году, продлится 10 дней. Торжественная церемония восшествия на престол нового японского монарха с последующими обрядами запланирована на 22 октября.
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Новости Японии. Правительство Японии утвердило законопроект о введении выходного дня 1 мая 2019 года по случаю наследования престола принцем Нарухито, сообщили в...
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