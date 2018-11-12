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Солнце достигло низшей точки активности

13.11.2018 14:05 — Разное | Tut.by  
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Солнечная активность в настоящее время проходит через низшую точку 11-летнего цикла. Об этом свидетельствуют данные космических и наземных наблюдений солнечной поверхности, а также мониторы солнечных вспышек, регистрирующие самый низкий уровень активности Солнца за последнее десятилетие, пишет Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.


Фотография переходного слоя Солнца получена 13 ноября 2018 года в 13.13 в линии гелия HeII 304 Å инструментом AIA на борту спутника SDO. Изображение: tesis.lebedev.ru

Циклический характер солнечной активности — это один из наиболее надежно установленных фактов о нашей звезде, известный с середины XIX века. 

Второе десятилетие XXI века пока показывает низкую солнечную активность. Солнечный максимум был пройден в 2012 году. Вопреки многочисленным апокалиптическим сценариям, он оказался одним из самых слабых в современной истории. Это дало пищу для противоречивых прогнозов, от опасений, что Солнце впадет в новый минимум Маундера (период крайне низкой активности во второй половине XVII века, совпавший с малым ледниковым периодом на Земле), так и до противоположных сценариев, что энергия, не нашедшая выхода в этом максимуме, высвободится в следующем, приведя к рекордным всплескам активности.

Судя по измерениям рентгеновского излучения Солнца, состояние нашей звезды в настоящий момент совпадает с шаблонами, характерными для низшей точки цикла. Косвенно об этом же свидетельствуют и измерения числа солнечных вспышек. Если в 2016 году на Солнце было зарегистрировано 286 вспышек уровня C и выше (балл, начиная с которого события способны влиять на Землю), а в 2017 году — 223 вспышки, то в текущем 2018 году за прошедшие 10,5 месяцев произошло только 13 вспышек.

Причем последняя из них была зарегистрирована еще 6 июля 2018 года. Судя по всему, Солнце опустилось сейчас на самое дно солнечного цикла и проходит через его нижнюю точку, в которой происходит слом тренда солнечной активности. В настоящий момент под солнечной поверхностью на глубине около 0,5 миллиона километров должны начать формироваться первые магнитные поля нового цикла, которые несколько месяцев будут постепенно всплывать с этой колоссальной глубины, пока не прорвутся на поверхность и не запустят новый маховик солнечных вспышек.

Начало роста солнечной активности можно ожидать во второй половине 2019-го. После этого, в частности, по первым месяцам наблюдений можно будет сделать предварительный вывод, насколько крутой является кривая роста активности, и какой из сценариев будущего цикла реализуется. Впрочем, поскольку некоторые из этих сценариев предполагают начало нового Маундеровского минимума, означающего заморозку механизма солнечных циклов на десятилетия, сначала, как минимум, надо дождаться, когда Солнце выйдет из текущего минимума.

 
 
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В текущем 2018 году за прошедшие 10,5 месяцев произошло только 13 вспышек.
 
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