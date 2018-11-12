В Минске демонтируют исторический зал спортивной гимнастики. Чемпион мира призывает остановиться

В Центральном Доме офицеров в Минске демонтируют исторический зал спортивной гимнастики, который был открыт в 1936 году и где сегодня тренирует чемпион мира Дмитрий Касперович. В его школе занимается около 150 детей.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Как сообщил Касперович SPORT.TUT.BY, Спортивный комитет Вооруженных сил Республики Беларусь намерен переоборудовать зал, находящийся в ведении 2-го СК ВС РБ, для занятий игровыми видами спорта. «После этого в Минске останется всего одно оборудованное для занятий гимнастикой помещение для мужчин», — уточнил Касперович. Речь идет о СДЮШОР «Кольца Славы» по улице Ванеева.

«Если еще возможно остановить начатые работы, а здесь уже орудуют солдаты, это нужно сделать как можно скорее», — добавил тренер.

Отметим, что на прошлогодней встрече с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ глава Беларуси Александр Лукашенко выразил надежду о скором возвращении белорусских гимнастов в элиту.

«Я очень рассчитываю, что вы нам поможете вернуться в элиту спортивной гимнастики. Вы знаете, что у нас была прекрасная школа. Но, к сожалению, мы ее утратили. В отличие от Японии — страны, которая была и осталась на этой вершине», — сказал Лукашенко.

Зал спортивной гимнастики СК ВС РБ является одним из старейших в Беларуси и функционирует со дня основания спортивного комплекса Центрального Дома офицеров. В послевоенные годы здесь работал заслуженный тренер СССР Роман Ваткин. Среди его воспитанников был серебряный призер Олимпийских игр 1960 года в Риме Николай Милигуло, также ставший впоследствии заслуженным тренером СССР. В свою очередь, Милигуло подготовил Александра Малеева, серебряного призера Олимпиады 1972 года в Мюнхене.

Здесь же начал свою карьеру двукратный абсолютный чемпион мира, многократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы в личном и командном зачетах Иван Иванков. В 2001 году сборная Беларуси в составе Виталия Валинчука (на фото ниже — слева направо), Александра Кружилова, Дениса Савенкова, Дмитрия Касперовича и Ивана Иванкова выиграла золото чемпионат мира по спортивной гимнастике в командном многоборье.



Фото: Reuters

Помимо звания чемпиона мира Дмитрий Касперович, который до последнего времени тренировал детей в зале спортивной гимнастики СК ВС РБ, имеет награды чемпионатов мира и Европы. Он является двукратным участником Олимпийских игр.

Касперович и родительский состав его школы направляли письма ведомству, которому принадлежит зал спортивной гимнастики, то есть в Минобороны, а также пытались заручиться поддержкой руководителей Минспорта и Белорусской ассоциации гимнастики. В качестве аргументов по сохранению зала для занятий спортивной гимнастики они приводили следующие аргументы: историческая значимость объекта для данного вида спорта, необходимость его развития, полное оснащение гимнастическим оборудованием и незначительное финансирование обслуживания зала.