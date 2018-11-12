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Объявлена акция против курения

13.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Санэпидслужба района информирует о проведении республиканской антитабачной информационно-образовательной акции.

Объявлена акция против курения

Формирование здорового образа жизни населения является важнейшим направлением государственной политики в области сохранения и укрепления здоровья нации.
КУРЕНИЕ – причина раковых, сердечно-сосудистых, аллергических и многих других заболеваний. У курящих сокращает продолжительность жизни.
КУРЕНИЕ – тяжелая зависимость. Вдыхая табачный дым — убиваешь себя, выдыхая – окружающих людей!
В целях реализации Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасности Республики Беларусь» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2016 г. № 200, положений Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака в Республике Беларусь, профилактики заболеваний, связанных с табакокурением, в связи с проведением 15 ноября 2018 года Единого дня здоровья «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний» Министерством здравоохранения Республики Беларусь инициировано проведение с 12 по 18 ноября 2018 года республиканской антитабачной информационно-образовательной акции.
В рамках этой акции будут проведены массовые мероприятия для населения – праздники здоровья, акции, спортивные соревнования, тематические диспуты, дискотеки, направленные на формирование здорового образа жизни населения района.
В организациях здравоохранения, Центре гигиены и эпидемиологии организованы консультации врачей по вопросам здорового образа жизни, профилактике зависимостей, выставки информационно-образовательных материалов.
За консультациями обращайтесь в Верхнедвинский райЦГЭ и УЗ «Верхнедвинская ЦРБ» по телефонам «горячей линии»: 6 16 95, 5 25 75.

 
 
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