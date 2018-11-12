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Объявлена акция против курения
13.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Санэпидслужба района информирует о проведении республиканской антитабачной информационно-образовательной акции.
Формирование здорового образа жизни населения является важнейшим направлением государственной политики в области сохранения и укрепления здоровья нации.
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> Санэпидслужба района информирует о проведении республиканской антитабачной информационно-образовательной акции. Формирование здорового образа жизни...
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