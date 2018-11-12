Мастер-класс «Хуторские посиделки»



Ещё и не пахнет зимой, а уже самое время готовиться к новогодним праздникам, чтобы они не застали врасплох и принесли максимум удовольствия.

Новогодние композиции, созданные своими руками, — это прекрасная возможность сделать праздники теплее, добрее и ярче. Да и самому подзарядиться заранее сказочным рождественским настроением.

Хозяйка агроусадьбы «Столинский хутор» Любовь Владимировна Стриго не первый год увлекается флористикой, созданием новогодних композиций. В этом году она решила провести серию мастер-классов «Хуторские посиделки». Первый мастер-класс по созданию новогодних венков и гирлянд прошёл 11 ноября. В планах: новогодние композиции и интерьерные украшения (18 ноября) и изготовление вертепа (25 ноября). Принять участие могут все желающие.





…Уютный зал, в котором тепло не только от камина, где потрескивают поленья, а и от хорошего настроения собравшихся. Любовь Владимировна рассказывает об основах создания венков и гирлянд. От теории быстро переходит к практике, чтобы показать, как можно сделать венки из разных материалов – природных, синтетических. В работу включаются все участники. Особенно нравится деткам, которые старательно вплетают веточки. Первый венок получился полностью из природных материалов, основу которого составили ветки ели, туи, лаванды, можжевельника. Добавили шишек и ягод, расставили четыре свечи, которые по традиции должны украшать стол в предпраздничные дни. И вот получилась совсем иная атмосфера за общим столом.

На изготовление второго венка пошли уже искусственные материалы. За канву взяли покупное кольцо из пенопласта, обвили его ажурной лентой, разместили на нем искусственные веточки ели, новогодние шарики, шишечки и сбрызнули снежком.

В такой же технике создавались и другие изделия. На этот раз работа была коллективной. Но уже на следующие выходные Любовь Владимировна хочет, чтобы каждый принёс свои материалы и создал с помощью мастерицы свою композицию, с которой отправится домой творить новогоднее настроение.



Закончилась встреча уютным чаепитием, советами, рассказами. Участники делились своими любимыми рецептами, а на следующий раз запланировали принести попробовать любимые блюда на «Хуторские посиделки».

Татьяна СЕГЕН

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