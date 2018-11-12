﻿ На "Главных елках страны" в Минске расскажут, как стать Снегурочкой и что такое формула добра. 21.by
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На "Главных елках страны" в Минске расскажут, как стать Снегурочкой и что такое формула добра

13.11.2018 14:15 — Разное | Tut.by  
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Дворец Республики приглашает малышей и их родителей на два новогодних шоу — «Главную елку страны» и «Главную елочку страны». Представления начнутся с 21 декабря, в день будут проходить по три сеанса.


Фото: Игорь Семенов, TUT.BY

Главная елка страны

В Большом зале дворца вместе с героями представления «Формула добра» зрителям предстоит побывать и в знойной пустыне, и на заснеженных просторах, узнать много нового о тайнах и традициях рождественских поздравлений и, наконец, стать свидетелем чуда — появления волшебного сада в холодных снегах. Зрители шоу примут участие в увлекательных рождественских приключениях и убедятся, что мечта, умноженная на формулу добра, — это сила, которая способна творить невероятные чудеса.

Когда: с 21 декабря, 11.00, 14.30, 18.00.

Где: , Большой зал.

Сколько: от 6 до до 25 рублей.

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Главная елочка страны

В Малом зале покажут музыкальную сказку «Как стать Снегурочкой» режиссера-постановщика Татьяны Троянович. В ролях — лучшие актеры «Театра-студии киноактера»: Вера Полякова, Виктор Рыбчинский, Артем Давидович, Елена Гиренок, Валерия Ефименко. А перед началом представления вас ждет дискотека у новогодней елки.

Когда: с 21 декабря, 11.00, 15.00, 18.00.

Где: , Малый зал.

Сколько: от 8 до 15 рублей.

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***

10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Дворец Республики приглашает малышей и их родителей на два новогодних шоу - "Главную елку страны" и "Главную елочку страны". Представления начнутся с 21 декабря, в...
 
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