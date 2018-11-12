В Большом зале дворца вместе с героями представления «Формула добра» зрителям предстоит побывать и в знойной пустыне, и на заснеженных просторах, узнать много нового о тайнах и традициях рождественских поздравлений и, наконец, стать свидетелем чуда — появления волшебного сада в холодных снегах. Зрители шоу примут участие в увлекательных рождественских приключениях и убедятся, что мечта, умноженная на формулу добра, — это сила, которая способна творить невероятные чудеса.
В Малом зале покажут музыкальную сказку «Как стать Снегурочкой» режиссера-постановщика Татьяны Троянович. В ролях — лучшие актеры «Театра-студии киноактера»: Вера Полякова, Виктор Рыбчинский, Артем Давидович, Елена Гиренок, Валерия Ефименко. А перед началом представления вас ждет дискотека у новогодней елки.