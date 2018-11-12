Министр экономики — о предпринимателях, зарплатах и курсе доллара в 2019 году

«Мы видим будущую Беларусь процветающей, благополучной страной с высоким уровнем качества жизни граждан», — заявил министр экономики Дмитрий Крутой на Всемирной неделе предпринимательства, которая проходит в Минске. По мнению министра, нужно «превратить Беларусь в одно из самых комфортных мест для ведения бизнеса». Дмитрий Крутой рассказал в комментарии FINANCE.TUT.BY, какими будут зарплаты белорусов в нынешнем и 2019 годах.



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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как в Беларуси будут развивать предпринимательство

Дмитрий Крутой отметил, что в Беларуси уже многое сделано для развития государственно-частного диалога, в том числе работают общественно-консультационные советы при госорганах. Из того, что нужно сделать, — завершить внедрение института оценки регулирующего воздействия, пересмотреть место и роль советов по развитию предпринимательства на местном уровне.

Министр экономики напомнил, что в Беларуси приняли стратегию развития предпринимательства до 2030 года. «Стратегия без тактики обречена, и мы рассчитываем на самое активное участие делового сообщества, и мы рассчитываем на самое активное участие делового сообщества в подготовке дорожной карты реализации стратегии, открыты для любых предложений, — уточнил министр экономики. — Это касается и задачи формирования плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата на 2019 год».

По мнению министра, нужно объединить усилия, чтобы «превратить Беларусь в одно из самых комфортных мест для ведения бизнеса». Кроме того, надо усовершенствовать систему поддержки предпринимательства.

Власти намерены изучить мировой опыт поддержки предпринимательства. «Какие эффективны (инструменты в поддержке бизнеса. — Прим. ред.) в белорусских условиях? Нужно ли признать устаревшими и отказаться от каких-то элементов существующей системы? Какие новые механизмы, инструменты и звенья системы необходимы? Ответы на эти и многие другие важные вопросы, я надеюсь, будут найдены», — сказал министр.

Какими будут зарплаты белорусов в 2019 году

Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам, должна составить 1025 рублей (эта сумма по итогам января-декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года.

— Этот прирост на 100 рублей (прирост по сравнению с прогнозируемым зарплатным показателем в декабре этого года. — Прим. ред.) — средний по году, он полостью увязан с темпами производительности труда, — уточнил министр экономики. — И мы специально делали, чтобы в следующем году в макроэкономической балансировке не было никаких разрывов между ростом реальной заработной платы и темпами производительности труда. Поэтому производительность и зарплата растут в одних темпах — 103,5%. Здесь никаких дисбалансов не возникнет.

При этом в декабре этого года, по планам правительства , ожидается выход на среднюю зарплату в 1000 рублей, но в целом по нынешнему году выйти на «заветную» тысячу не удастся. Так, в январе-декабре средние заработки в стране, как прогнозируется, составят около 940 рублей. «В отдельном месяце, в декабре, конечно, будет больше 1000 рублей. Правительство ставит такую задачу», — уточнил Дмитрий Крутой.

По его мнению, выйти в декабре на такую зарплату удастся за счет «выплат, которые традиционно идут в 4 квартале, — это различные праздники отраслевых промышленных министерств, сельскохозяйственных и годовые декабрьские премии».

При этом сентябрьское падение средних зарплат министр экономики пояснил тем, что «у нас в сентябре падение зарплат наблюдается последние 5 лет в связи в августовским отпусками в соцсфере и так далее». Напомним, в сентябре средние заработки упали почти на 24 рубля и составили 964 рубля

— Раньше правительство говорило про средние зарплаты в 500 долларов, а сейчас — в 1000 рублей. Почему ушли от «попиццот»? — поинтересовались мы у министра.

— Это специально, в рамках политики делолларизации. Умышленно мы должны уходить от любых упоминаний доллара и переходить на белорусские рубли, — уточнил Дмитрий Крутой.

На вопрос, каким будет, по прогнозам властей, курс доллара в следующем году, министр ответил: «Курс доллара в рамках расчета Нацбанка, но будет примерно не сильно отличаться от этого года», — сказал Дмитрий Крутой.