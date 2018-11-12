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Министр экономики — о предпринимателях, зарплатах и курсе доллара в 2019 году
13.11.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
«Мы видим будущую Беларусь процветающей, благополучной страной с высоким уровнем качества жизни граждан», — заявил министр экономики Дмитрий Крутой на Всемирной неделе предпринимательства, которая
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Как в Беларуси будут развивать предпринимательство
Дмитрий Крутой отметил, что в Беларуси уже многое сделано для развития государственно-частного диалога, в том числе работают общественно-консультационные советы при госорганах. Из того, что нужно сделать, — завершить внедрение института оценки регулирующего воздействия, пересмотреть место и роль советов по развитию предпринимательства на местном уровне.
Министр экономики напомнил, что в Беларуси
По мнению министра, нужно объединить усилия, чтобы «превратить Беларусь в одно из самых комфортных мест для ведения бизнеса». Кроме того, надо усовершенствовать систему поддержки предпринимательства.
Власти намерены изучить мировой опыт поддержки предпринимательства. «Какие эффективны (инструменты в поддержке бизнеса. — Прим. ред.) в белорусских условиях? Нужно ли признать устаревшими и отказаться от каких-то элементов существующей системы? Какие новые механизмы, инструменты и звенья системы необходимы? Ответы на эти и многие другие важные вопросы, я надеюсь, будут найдены», — сказал министр.
Какими будут зарплаты белорусов в 2019 году
Средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам, должна составить 1025 рублей (эта сумма по итогам января-декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности
— Этот прирост на 100 рублей (прирост по сравнению с прогнозируемым зарплатным показателем в декабре этого года. — Прим. ред.) — средний по году, он полостью увязан с темпами производительности труда, — уточнил министр экономики. — И мы специально делали, чтобы в следующем году в макроэкономической балансировке не было никаких разрывов между ростом реальной заработной платы и темпами производительности труда. Поэтому производительность и зарплата растут в одних темпах — 103,5%. Здесь никаких дисбалансов не возникнет.
При этом в декабре этого года, по планам
По его мнению, выйти в декабре на такую зарплату удастся за счет «выплат, которые традиционно идут в 4 квартале, — это различные праздники отраслевых промышленных министерств, сельскохозяйственных и годовые декабрьские премии».
При этом сентябрьское
— Раньше правительство
— Это специально, в рамках политики делолларизации. Умышленно мы должны уходить от любых упоминаний доллара и переходить на белорусские рубли, — уточнил Дмитрий Крутой.
На вопрос, каким будет, по прогнозам властей, курс доллара в следующем году, министр ответил: «Курс доллара в рамках расчета Нацбанка, но будет примерно не сильно отличаться от этого года», — сказал Дмитрий Крутой.
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«Мы видим будущую Беларусь процветающей, благополучной страной с высоким уровнем качества жизни граждан», — заявил министр экономики Дмитрий Крутой на Всемирной...
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