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В Барановичах задержаны «спиртовые бизнесмены»

13.11.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Очередная партия алкоголя изъята сотрудниками Барановичского ГОВД. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60586.php

В Барановичах задержаны «спиртовые бизнесмены»

Сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД в ходе санкционированного осмотра квартиры по улице Чернышевского были обнаружены три пластиковые емкости объемом по 5 литров и одна пластиковая бутылка объемом 0,5 литров. Все эти емкости были наполнены спиртосодержащей жидкостью в количестве 15,5 литров, которые принадлежали не работающему 38-летнему мужчине. По данному факту проводится проверка.

В ходе проверки информации лиц занимающихся незаконной продажей спиртосодержащей жидкости сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД в квартире по улице Горького был обнаружен металлический бидон, частично наполненный полуфабрикатом для изготовления крепких алкогольных напитков, браги в количестве 30 литров, а также самогонный аппарат, принадлежащие неработающему 44-летнему гражданину. В отношении мужчины проводится дальнейшая проверка по ст. 12.43 ч. 1 КоАП Республики Беларусь (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков, полуфабрикатов для их изготовления, хранение аппаратов для их изготовления).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60586.php

В Барановичах задержаны «спиртовые бизнесмены»

Проводя обширную профилактическую работу среди населения по пресечению нарушений антиалкогольного законодательства, сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД изучают жилой массив в целях выявления и проведения предупредительных профилактических бесед с лицами, склонными к злоупотреблению спиртными напитками, устанавливают источники приобретения ими алкогольной продукции, а также лица, которые предоставляют свое жилье посторонним гражданам для систематического употребления, хранения и изготовления запрещенных спиртных напитков.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская 

 
 
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Очередная партия алкоголя изъята сотрудниками Барановичского ГОВД. Сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД в ходе...
 
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