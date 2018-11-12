|
В Барановичах задержаны «спиртовые бизнесмены»
13.11.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест
Очередная партия алкоголя изъята сотрудниками Барановичского ГОВД.
Сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД в ходе санкционированного осмотра квартиры по улице Чернышевского были обнаружены три пластиковые емкости объемом по 5 литров и одна пластиковая бутылка объемом 0,5 литров. Все эти емкости были наполнены спиртосодержащей жидкостью в количестве 15,5 литров, которые принадлежали не работающему 38-летнему мужчине. По данному факту проводится проверка.
В ходе проверки информации лиц занимающихся незаконной продажей спиртосодержащей жидкости сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД в квартире по улице Горького был обнаружен металлический бидон, частично наполненный полуфабрикатом для изготовления крепких алкогольных напитков, браги в количестве 30 литров, а также самогонный аппарат, принадлежащие неработающему 44-летнему гражданину. В отношении мужчины проводится дальнейшая проверка по ст. 12.43 ч. 1 КоАП Республики Беларусь (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков, полуфабрикатов для их изготовления, хранение аппаратов для их изготовления).
Проводя обширную профилактическую работу среди населения по пресечению нарушений антиалкогольного законодательства, сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД изучают жилой массив в целях выявления и проведения предупредительных профилактических бесед с лицами, склонными к злоупотреблению спиртными напитками, устанавливают источники приобретения ими алкогольной продукции, а также лица, которые предоставляют свое жилье посторонним гражданам для систематического употребления, хранения и изготовления запрещенных спиртных напитков.
Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередная партия алкоголя изъята сотрудниками Барановичского ГОВД. Сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД в ходе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)