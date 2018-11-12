В Барановичах задержаны «спиртовые бизнесмены»

Очередная партия алкоголя изъята сотрудниками Барановичского ГОВД.



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Сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД в ходе санкционированного осмотра квартиры по улице Чернышевского были обнаружены три пластиковые емкости объемом по 5 литров и одна пластиковая бутылка объемом 0,5 литров. Все эти емкости были наполнены спиртосодержащей жидкостью в количестве 15,5 литров, которые принадлежали не работающему 38-летнему мужчине. По данному факту проводится проверка.

В ходе проверки информации лиц занимающихся незаконной продажей спиртосодержащей жидкости сотрудниками отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД в квартире по улице Горького был обнаружен металлический бидон, частично наполненный полуфабрикатом для изготовления крепких алкогольных напитков, браги в количестве 30 литров, а также самогонный аппарат, принадлежащие неработающему 44-летнему гражданину. В отношении мужчины проводится дальнейшая проверка по ст. 12.43 ч. 1 КоАП Республики Беларусь (изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков, полуфабрикатов для их изготовления, хранение аппаратов для их изготовления).



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Проводя обширную профилактическую работу среди населения по пресечению нарушений антиалкогольного законодательства, сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики Барановичского ГОВД изучают жилой массив в целях выявления и проведения предупредительных профилактических бесед с лицами, склонными к злоупотреблению спиртными напитками, устанавливают источники приобретения ими алкогольной продукции, а также лица, которые предоставляют свое жилье посторонним гражданам для систематического употребления, хранения и изготовления запрещенных спиртных напитков.

Старший инспектор ГИиОС Барановичского ГОВД Анастасия Гурская