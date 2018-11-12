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В Дрогичине торговали опасной электротехнической продукцией

13.11.2018 14:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В октябре 2018 Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении поверки в торговом объекте г. Дрогичин выявлена опасная электротехническая продукция:

В Дрогичине торговали опасной электротехнической продукцией

светильник настольный модель ТL188, изготовитель «Zhong Lighting Limited», Китай не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза TP ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока и необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению:

— светильник не соответствует классу защиты II от поражения электрическим током, все металлические части светильника отделены от токоведущих частей только основной изоляцией; изоляционные прокладки и втулки конструкцией светильника не предусмотрены при прохождении проводов внутреннего монтажа через непосредственно доступные для прикосновения металлические части; в светильнике имеется контакт между доступными для прикосновения металлическими частями и частями, имеющими только основную изоляцию; детали светильника (пластиковая изоляция металлической трубки для регулировки), выполняющие функции защиты от поражения электрическим током, легко смещаются в положение, снижающее ее эффективность; присутствует ослабление неподвижных соединений различных деталей светильника под воздействием нагрузок (пластмассовый ограничитель и ось пружинного зажима-прищепки снимается рукой);

— по маркировке — на светильник нанесена маркировка II класс защиты от поражения электрическим током, фактически светильник не соответствует классу защиты II от поражения электрическим током; после проведения испытаний на стойкость маркировки — маркировка изделия должна оставаться легкочитаемой, а наклеенные этикетки не должны отслаиваться и вздуваться, фактически маркировка неразборчивая (нечитаемая) и имеет вздутия.

В Дрогичине торговали опасной электротехнической продукцией  В Дрогичине торговали опасной электротехнической продукцией

светодиодная лампа торговой марки «ERGOLUX» LED-G45-7W-E14-6K, изготовитель «Литарк Лайтинг энд Электроник ЛТД.», Китай не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза TP ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех на сетевых зажимах превышают допустимые нормы.

По результатам проверки вышеуказанная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь с 12.11.2018.

Также с 12.11.2018 прекращено действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № ТС RU С-CN.АУ05.В.01883, которым сопровождался светильник настольный.

Уважаемые покупатели! Если вы приобрели данную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!

 
 
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В октябре 2018 Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении поверки в торговом объекте г. Дрогичин выявлена опасная электротехническая продукция: ...
 
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