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Семашко стал послом Беларуси в России

13.11.2018 13:58 — Разное | Ежедневник  
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Семашко стал послом Беларуси в России

Бывший вице-премьер Владимир Семашко, отвечающий в правительстве за все нефтегазовые вопросы, теперь будет новым послом Беларуси в России. Соответствующее решение 13 ноября принял Александр Лукашенко.

Владимир Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках "союзного государства", ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

Как отметил президент, назначая Владимира Семашко на пост главы белорусской дипмиссии в России, посол должен обладать чрезвычайными полномочиями.

«Еще раз надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает. Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие», - заметил глава государства.

По его словам,  у посла должен быть прямой доступ к президенту в любое время по тем вопросам, которые касаются отношений с восточным соседом.

Напомним, в августе этого года Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве правительства. Среди прочих из правительства уволили также Владимира Семашко, который занимал кресло вице-премьера фактически 17 лет. 

В том же августе президент, к слову, вступился за бывшего вице-премьера и отметил, что «никакой он не старый и не больной», как, мол, говорят некоторые.

«Голова у него на плечах приличная», - подчеркнул тогда глава государства.
 

 
 
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Бывший вице-премьер Владимир Семашко, отвечающий в правительстве за все нефтегазовые вопросы, теперь будет новым послом Беларуси в России. Соответствующее...
 
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