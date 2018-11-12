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Семашко стал послом Беларуси в России
13.11.2018 13:58 — Разное | Ежедневник
Бывший вице-премьер Владимир Семашко, отвечающий в правительстве за все нефтегазовые вопросы, теперь будет новым послом Беларуси в России. Соответствующее решение 13 ноября принял Александр Лукашенко.
Владимир Семашко также по совместительству будет полномочным представителем Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, специальным представителем Беларуси по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках "союзного государства", ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, сообщает
Как отметил президент, назначая Владимира Семашко на пост главы белорусской дипмиссии в России, посол должен обладать чрезвычайными полномочиями.
«Еще раз надо посмотреть полномочия посла в Российской Федерации. Я понимаю, что регалий у него тут хватает. Не надо объяснять, что такое для нас Россия: торгово-экономические отношения и культурные, гуманитарные, вообще общечеловеческие», - заметил глава государства.
По его словам, у посла должен быть прямой доступ к президенту в любое время по тем вопросам, которые касаются отношений с восточным соседом.
Напомним, в августе этого года Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве правительства. Среди прочих из правительства уволили также Владимира Семашко, который занимал кресло вице-премьера фактически 17 лет.
В том же августе президент, к слову, вступился за бывшего вице-премьера и отметил, что «никакой он не старый и не больной», как, мол, говорят некоторые.
«Голова у него на плечах приличная», - подчеркнул тогда глава государства.
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Бывший вице-премьер Владимир Семашко, отвечающий в правительстве за все нефтегазовые вопросы, теперь будет новым послом Беларуси в России. Соответствующее...
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