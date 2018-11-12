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С должности сняли замминистра, которая руководила комиссией Минкульта на «Лiстападе»
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Ирина Дрыга, первая замминистра культуры, которая руководила комиссией «Лiстапада» на отборе фильмов, снята с должности,
Также в Беларуси новый замминистра культуры − вместо Александра Яцко эту должность теперь занимает Сергей Шереметьев.
С Дригой самый свежий скандал развернулся перед «Лiстападом». Когда появилась новость о том, что на фестивале фильмы в национальный конкурс будет отбирать комиссия Минкульта во главе с ней, режиссёр Екатерина Махова сняла свой фильм с участия и
Фото: svaboda.org
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Ирина Дрыга, первая замминистра культуры, которая руководила комиссией «Лiстапада» на отборе фильмов, снята с должности, пишет euroradio.fm со ссылкой на БелТА. Её...
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