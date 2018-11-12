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С должности сняли замминистра, которая руководила комиссией Минкульта на «Лiстападе»

13.11.2018 14:24 — Разное | KYKY  
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Ирина Дрыга, первая замминистра культуры, которая руководила комиссией «Лiстапада» на отборе фильмов, снята с должности, пишет euroradio.fm со ссылкой на БелТА. Её заменила Наталья Карчевская − хореограф, работала деканом факультета традиционной беларуской культуры и современного искусства в университете культуры.

Также в Беларуси новый замминистра культуры − вместо Александра Яцко эту должность теперь занимает Сергей Шереметьев.

С Дригой самый свежий скандал развернулся перед «Лiстападом». Когда появилась новость о том, что на фестивале фильмы в национальный конкурс будет отбирать комиссия Минкульта во главе с ней, режиссёр Екатерина Махова сняла свой фильм с участия и объяснила, что это из-за конфликта с Дригой. «Я снимала на «Летописи», мои темы стали отклоняться лично ей, хотя все были «за». <...> На последнем фильме про Быховский замок, (такие фильмы метражом 12.59 и ни секундой больше, меньше предложили пару лет назад летописцам − 12.59, а не 13, чтобы меньше заплатить), я столкнулась с тем, что пришлось противодействовать административной системе, которая просто не давала мне создавать фильм, при этом требуя сдать его в срок».

Фото: svaboda.org

 
Теги: Новости
 
 
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Ирина Дрыга, первая замминистра культуры, которая руководила комиссией «Лiстапада» на отборе фильмов, снята с должности, пишет euroradio.fm со ссылкой на БелТА. Её...
 
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