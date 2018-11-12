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У бизнесмена Арбузова конфисковали «Бентли» − и теперь продают его за $150 тысяч
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В 2017 году
Арбузов − глава группы компаний Fenox, которая владела магазинами «Престон». Его и коллег задержали по обвинению в неуплате налогов и хищение путём злоупотребления служебными полномочиями.
Даже несмотря на освобождение, на имущество наложили арест − в том числе на автомобили. А журналисты на распродаже нашли фиолетовый «Бентли Бруклендс» бизнесмена. Машине десять лет, пробег − 63 тысячи километров. Всего 550 таких машин выкупили в мире.
За машину просят 300 тысяч беларуских рублей (150 тысяч долларов). Недавно она стоила 315 тысяч рублей − похоже, желающих купить машину пока нет.
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