У бизнесмена Арбузова конфисковали «Бентли» − и теперь продают его за $150 тысяч

В 2017 году задержали беларуского бизнесмена Виталия Арбузова и ещё 11 человек − правда, через год его отпустили . Единственный, кто связан с этим делом и до сих пор находится под стражей − это Андрей Мишелутов. Конфискованный у Арбузова «Бентли» ему не вернули, и сейчас машину можно свободно купить на распродаже, пишет «Наша Нiва» со ссылкой abw.by.

Арбузов − глава группы компаний Fenox, которая владела магазинами «Престон». Его и коллег задержали по обвинению в неуплате налогов и хищение путём злоупотребления служебными полномочиями.

Даже несмотря на освобождение, на имущество наложили арест − в том числе на автомобили. А журналисты на распродаже нашли фиолетовый «Бентли Бруклендс» бизнесмена. Машине десять лет, пробег − 63 тысячи километров. Всего 550 таких машин выкупили в мире.

За машину просят 300 тысяч беларуских рублей (150 тысяч долларов). Недавно она стоила 315 тысяч рублей − похоже, желающих купить машину пока нет.

Фото: abw.by