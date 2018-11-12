Владимир Семашко − новый посол Беларуси в России

Владимир Семашко потерял свою должность в правительство после разгона в августе. Отдохнув три с лишним месяца, ему нашли новое место − теперь он посол Беларуси в России, пишет TUT.by со ссылкой на БелТА.

Владимир Семашко в беларуской политике не новичок. Он 15 лет работал вице-президентом − с 2003 года. Курировал переговоры с Россией по нефти и газу, а также промышленный комплекс. Коллеги называли его очень сильным переговорщиком и гениальным лоббистом. Сейчас его на должности сменил Игорь Петришенко.

После разгона правительства в августе многие думали, что 68-летний (в ноябре ему будет 69) Семашко уйдёт на пенсию. Но чуть позже появились слухи, что он может стать послом в России. Так оно и случилось.

Фото: БелТА