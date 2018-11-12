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Лукашенко: Беларуси импонирует независимая политика Турции

13.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Турция становится центром притяжения сил, особенно в связи с неспокойной ситуацией в регионе, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом, сообщает пресс-служба главы государства.

Он отметил, что Беларуси «импонирует независимая политика» Анкары.

«В этом плане вы очень многого добились», – сказал Лукашенко.

Говоря об отношениях между странами, белорусский лидер указал, что их потенциал используется не до конца. Однако, считает он, есть хорошие перспективы для развития торговли с Турцией.

«Но тот миллиард товарооборота, который мы будем иметь в этом году, а может, и превзойдем его, – это хорошее достижение наших стран», – отметил белорусский президент. «Мы знаем, в чем нуждается Турция, вы знаете, в чем нуждается Беларусь. И этот товарообмен был бы хорошим подспорьем для роста общего товарооборота», – добавил он.

По его словам, избрание Йылдырыма на пост спикера турецкого парламента свидетельствует о высоком уровне доверия народа и руководства страны.

В свою очередь Йылдырым передал добрые пожелания в адрес Лукашенко от его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.



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По словам белорусского президента, Турецкая Республика становится центром притяжения сил, особенно в связи с неспокойной ситуацией в регионе.
 
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