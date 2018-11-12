Чешский центрфорвард Томаш Филиппи, который покинул несколько дней назад хабаровский «Амур», вел переговоры с минским «Динамо».



Фото: ХК "Амур"

Как сообщил в интервью Hokej.cz агент хоккеиста Роберт Спаленка, Филиппи имел варианты с минским «Динамо» и братиславским «Слованом», а также контактактировал с московским «Динамо».

Сам же игрок склоняется к варианту с возвращением на родину.

26-летний нападающий провел два с половиной сезона в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга», набрав 88 (33+55) очков в 184 матчах. Затем он получил серьезную травму, завершив остаток прошлого чемпионата в «Либереце» из Чехии.

Новый сезон Филиппи начал в «Амуре», набрав 4 (2+2) результативных балла в 10 встречах.