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Минское "Динамо" вело переговоры с чешским центрфорвардом Филиппи

13.11.2018 14:54 — Разное | Tut.by  
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Чешский центрфорвард Томаш Филиппи, который покинул несколько дней назад хабаровский «Амур», вел переговоры с минским «Динамо».


Фото: ХК "Амур"

Как сообщил в интервью Hokej.cz агент хоккеиста Роберт Спаленка, Филиппи имел варианты с минским «Динамо» и братиславским «Слованом», а также контактактировал с московским «Динамо».

Сам же игрок склоняется к варианту с возвращением на родину.

26-летний нападающий провел два с половиной сезона в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга», набрав 88 (33+55) очков в 184 матчах. Затем он получил серьезную травму, завершив остаток прошлого чемпионата в «Либереце» из Чехии.

Новый сезон Филиппи начал в «Амуре», набрав 4 (2+2) результативных балла в 10 встречах.

 
 
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Чешский центрфорвард Томаш Филиппи, который покинул несколько дней назад хабаровский "Амур", вел переговоры с минским "Динамо".
 
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