"Самбо - это социальный лифт". Япринцев - о жизни после СИЗО КГБ, друзьях-политиках и Хабибе

Два года назад суд по «делу Трайпла» признал Владимира Япринцева в заранее не обещанном укрывательстве . Бизнесмена приговорили к штрафу, а до этого он год провел в СИЗО КГБ. После выхода на свободу Япринцев вернулся в бизнес и в самбо — активно его развивает в нашей стране. В интервью SPORT.TUT.BY трехкратный чемпион мира рассказал о дружбе с «монгольским Трампом» и продажах БЕЛАЗов в Монголии. Еще в этом тексте много про Владимира Путина, Александра Лукашенко, наделавшего шума в UFC Хабиба Нурмагомедова и ни слова про Юрия Чижа.





«Очень хотим, чтобы Лукашенко и Путин приехали на Абсолютный кубок мира по самбо»

— Расскажите, как вы смотрели самый громкий поединок года между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

— Не в режиме прямого включения, а после того, как узнал результат. Находился в Монголии, а бой, проходивший в Лас-Вегасе, начинался в неудобное для местных жителей время и не транслировался там. На утро посмотрел схватку целиком.

— Отец Хабиба Адбулманап — заслуженный тренер России именно по самбо, а сам Хабиб — двукратный чемпион мира в этом виде единоборств. Ваши симпатии в бою с Конором были на стороне Хабиба, как самбиста, верно?

— Да, очень рад, что он победил. Прежде всего, потому что я патриот одной шестой части суши. Всегда говорю, что я родом не только из самбо, но и из Советского Союза. Все что касается наших бывших союзных республик, спортсменов оттуда — всегда поддерживаю их. А Хабиб конкретно родом из самбо, это наш парень, сын моего товарища. Победа Хабиба — это победа нашей Родины. Просто считаю, что российский триколор — это то же самое, что и Беларусь.

Кроме того, для меня важно не только то, какой ты боец в октагоне, на татами или ковре, но и что человек несет в мир: уступает ли он женщине место и помогает ли старикам. Не могу не привести в качестве примера Андрея Орловского. Он рос на моих глазах. Был чемпионом Беларуси и чемпионом мира по самбо в юниорском возрасте, закончил Академию МВД. Этот парень — соль белорусского самбо. Как его в UFC называют? Бультерьером?

— Питбулем.

— Для промоушена, он, может, и Питбуль, а для меня — красавец-мужчина. Помню, я улетал куда-то и встретил его в аэропорту. Дедушке Андрея в тот год исполнилось 80 лет, и Андрей из Америки прилетел, чтобы поздравить деда. Дорогого стоит, правильно? Да мы забываем иногда звонить своим родителям, не то что дедушке с бабушкой! Много таких белорусов, которые ведут себя, как Андрей? А таких, чтобы еще и звездами были? Андрея отличают хорошее воспитание, преданность, честь.

— А что вы думаете о выходке Хабиба и его команды после боя с Конором?

— Огорчился, но не осуждаю. Хабиб — мой младший товарищ. Уверен, что он переживает из-за своего поступка, сожалеет. Если бы после того, как задушил Макгрегора, он встал спокойно и посмотрел на соперника, как на жалкого ребенка, то, наверное, это было бы куда более унизительно. Но это спорт! В конце концов люди платят за эмоции. Хабиб мужественно защитил честь своей семьи, свою веру. Конор унижал его всю дорогу, но Хабиб не отвечал, так как важно было дойти до боя, не растратив энергию… Я понимаю многих россиян: все новые и новые санкции вводятся в отношении России. Им насаждают чувство вины, а не будучи виновным, как водится... осадочек остается. Все это наложилось и вылилось в прыжок с октагона.

— Победа Хабиба над Конором удушающим приемом — торжество дзюдо, ведь в самбо такие приемы запрещены.

— Это никоим образом не преуменьшает его победу в моих глазах. Пусть бы он победил прямом ударом — все равно как. Я радуюсь за нашу общую Родину. Потом уже за самбо, ведь мы родом из самбо. Ну разве скажешь: «Хабиб, раз ты с бородой, то я за тебя не болею? Постой, папу твоего знаю. Тогда все-таки болею за тебя. Ты прыгнул с октагона? Нехорошо, не болею. Удушающий прием? Не нравится…» Я поддерживаю Хабиба в любом случае.

И еще. Извини меня, я выиграл всесоюзные профсоюзные соревнования по дзюдо, был призером общего Союза по дзюдо. У меня в дипломе написано, что я тренер-преподаватель по дзюдо. Другими словами, знаю, как удушить, но также — как делать болевые на ноги. К сожалению, не все дзюдоисты могут такое.











— Однажды на взвешивании перед боем в UFC Хабиб вышел в майке с надписью: «Если бы самбо было таким простым, то называлось бы джиу-джитсу». Это ремейк бразильской поговорки про джиу-джитсу и футбол.

— По правилам джиу-джитсу никогда не боролся, но могу сказать, что это часть дзюдо. Часть никогда не будет богаче целого, согласен? А в самбо самый богатый партер. Благодаря самбо ты можешь все в бросковой технике. Классическое направление самбо начиналось как военное единоборство для Спецназа ГРУ, КГБ и так далее. Главной задачей было не убить соперника, а пленить — задержать и сопроводить. Выходцам из самбо нетрудно совершить прыжок в ММА. Да в любой вид спорта! Самбо стало базой для Хабиба, Алексея Олейника, Федора и Саши Емельяненко, Сергея Харитонова, Андрея Орловского.

— Как, по-вашему, мог бы выглядеть самый интеллигентный трэш-ток в мире?

— Посмотри на Федю Емельяненко. Он говорит так, как говорил бы я, если бы кто-то обругал меня. Перед схваткой навряд ли я отвечал бы бранью на ругательства. Сказал бы: «Ковер покажет. Посмотрим на ковре, кто что умеет».

— Разве так можно «раскачать» аудиторию?

— Мне ближе работать на повышение зрительского интереса через победы. От меня вы не услышали бы ничего в духе: «Ты у меня посмотришь! Ведь вчера я победил снежного барса, а тебя и вовсе порву». Хотя, видишь, я не из тех, кто лезет за словом в карман. Просто у борцов не принято кричать «Убей его» или «Уноси» — как в футболе. Другое воспитание. Крикнешь такое — сразу получишь по уху от кого-нибудь постарше.

— На трибуне?

— Конечно! Можешь получить по зубам, что встретят одобрительно. Нельзя оскорблять соперника. Я провел детство в Туркменистане, у нас с малых лет учат уважать тех, с кем борются. А живя в общежитии института физкультуры в Минске, продолжал обалдевать: некоторые ребята из Орши специально ездили домой, чтобы подраться район на район. Вот так привязаны были к своему любимому городу, который назвали «Три тюрьмы, два кинотеатра».



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Когда Хабиб в третьем раунде боксировал с Конором — это были понты и попытка морально подавить ирландца?

— Да, он хотел показать, что не только в партере чувствует себя уверенно, но и на «верхнем этаже» тоже. Расскажу тебе случай из своей жизни. 1987 год. Мой первый чемпионат мира по самбо в Милане. Я проиграл в финале своему большому другу, которого беспредельно уважаю, Жамсрану Галдангиину, трехкратному чемпиону мира из Монголии. По воле судьбы много времени сейчас провожу в Монголии…

— Жамсран — бизнесмен?

— Тренер. И вот в финале ЧМ-1987 я вышел против него бороться, сделав ставку на классическое самбо. А с монголом бороться в классической стойке!.. Там была спорная ситуация, что признает и Жамсран, но оправдываться не буду — проиграл. После у меня никогда не было третьего раунда, как у Хабиба. Я не игрался больше с соперником, а просто выходил, бросал и выполнял болевой прием. Извлек урок из того поражения.

— Правда, что тень Жамсрана еще долго преследовала вас?

— Проигрыш стал для меня ударом! Не спал пять дней. Думал, что я предатель Родины. Для спортсменов в Советском Союзе было только одно место — первое, а второе — это фиаско. Могли заклеймить тебя, что и случилось: около года меня отодвигали в сторону. Пришлось опять выиграть Кубок Союза. Когда готовился к соревнованиям и бежал кроссы, настраивал себя так, будто за мной бежит Жамсран. Плыл, а за мной, кто бы вы думали? Тень Жамсрана.

После поражения от Жамсрана я стал серьезнее относиться к своей подготовке и больше ни одной схватки иностранцу не проиграл. Стал заслуженным мастером спорта Советского Союза. За всю историю страны всего 49 самбистов удостоились такой награды. Она для меня важнее многократности побед на чемпионатах мира. Такое признание в неолимпийском виде спорта — космос!

— Не считаете ли вы, что на фоне фитнес-бума, развития киберспорта и роста доходов спортсменов в игровых видах спорта неолимпийское самбо оказалось на задворках в молодежной среде?

— Самбо — это социальный лифт. В теннис ведь не все родители могут отвести своего ребенка. И даже если деньги есть, и ты водишь ребенка на тренировки, возишь его на турниры, он не обязательно станет Роджером Федерером. Прежде всего, занятие спортом — это вклад в здоровье, а уже какой это должен быть вид спорта, следует выбрать самому ребенку. Родителю нужно лишь направить чадо, предоставить шанс.





— В этому году отмечают 80-летие самбо. Что делаете вы, чтобы выразить любовь к этому виду?

— Юбилею приурочили много мероприятий, а главным из них, которое проводится при содействии президентов Международной федерации самбо Василия Борисовича Шестакова и Европейской федерации самбо Сергея Владимировича Елисеева, главы Ассоциации юристов России Владимира Сергеевича Груздева (а он неоднократно оказывал финансовую помощь в организации турниров и поддержку ветеранам самбо), члена попечительского совета Всероссийской федерации самбо Асламбека Ахмедовича Аслаханова и международного информационного портала «Мы родом из самбо», является Абсолютный Кубок мира по самбо на призы Союзного государства. В основе идеи турнира лежит Абсолютный чемпионат СССР, на котором собирались борцы в весовой категории 90 кг и выше.

Турнир пройдет в Сочи 8 декабря, а в этот день в 1999 году состоялось подписание Договора о создании Союзного государства. Проводится за спонсорские деньги. В нем примут участие 16 лучших тяжеловесов, которых мы отберем по итогам чемпионата мира в Бухаресте. Обязательно пригласим грузинских и украинских спортсменов, ведь для нас спорт вне политики.

— Разве? Вы ведь приурочили Кубок к политически важной дате?

— Не скрою, хотим, чтобы нам помогли с проведением соревнований. Поверь, в наших кулуарах бывают такие горячие беседы о политике! Мы доказываем друг другу свою точку зрения, но делаем это через дружбу.

— Приложите ли вы усилия для того, чтобы в Сочи на самбо появились лидеры Беларуси и России?

— Мы очень этого хотим. В первую очередь, молимся и подаем информационные сигналы о том, что такой турнир состоится. А ведь даже не предполагали, что в России 2019 год будет объявлен Годом самбо (2018 год в России был Годом добровольца и волонтера, 2017-й — Годом экологии, 2016-й — Годом кино. — Прим.ред.)! Получилось же, что с этим турниром мы попали в точку.

«Если захотеть, можно стать космонавтом или Марадоной»

— Президент России Владимир Путин мальчиком небольшого роста пришел в единоборства, чтобы научиться постоять за себя. В боксе ему сломали нос, и в нем он не задержался. Затем было самбо. Как вы попали в этот вид спорта?

— До самбо занимался спортивной гимнастикой, ходил в секции по греко-римской борьбе, где умудрился подраться с ребятами. Тренер сказал, чтобы пришел мой отец. Отца не было… Честно говоря, я бредил самбо, и мне повезло, что все-таки оказался в этом виде спорта.

Штука в том, что у нас ходила легенда: чтобы попасть в секцию по самбо, мальчишкам необходимо выдержать болевой прием. Если выдержишь боль, когда тебе будут ломать, скажем, руку, то возьмут. Боялся: «А вдруг меня не хватит?» Мой друг записался в секцию, и тогда я подумал, что тоже смогу. Пришел, а тренер болел. Записался в понедельник, в субботу состоялись первые соревнования. Я занял третье место. Так понял, что про «ломку рук» то были пустые разговоры, байки. Впрочем, они помогли преодолеть себя.

— В прежних интервью себя до спорта вы называли «дистрофиком».

— На самом деле был очень худым. Девятиклассником в школе по самбо был вторым с конца по росту и весил 45 кг, потом довел вес до 52 кг — выиграл всесоюзные профсоюзные соревнования по самбо. В весе 57 кг стал лучшим на профсоюзных соревнованиях по дзюдо.

Очень серьезно относился к спорту. Для меня он был возможностью прокормиться. Мама работала на двух, а порой на трех работах, так что когда за успехи мне в 14 лет впервые выдали талоны на еду, это стало большим подспорьем для нашей семьи, а вместе со мной рос брат.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Шестаков, которого вы упоминали выше, в соавторстве с профессором Алексеем Левицким и Путиным написали книгу «Учимся дзюдо с Владимиром Путиным». Читали?

— Я прочел практически все книги про самбо и дзюдо. Владимир Владимирович чуть старше меня, но в целом это книга о детях послевоенного времени. У нашего поколения были примерно одни идеалы. Если сейчас молодые люди выявляют сильнейшего в компьютерных играх, то есть без контакта, то мы росли в залах.

Горжусь, что лично слышал от нашего президента Александра Григорьевича такие слова: «Первым видом спорта, которым я занимался, было самбо. Почувствовал, что это нелегкий вид».

— Лукашенко говорит , что по профессии он футболист!

— Да, всю жизнь он мечтал играть в футбол, но до футбола в его жизни было самбо. Футбол такой вид спорта, что в него всем хочется поиграть. Он на самом деле массовый вид, спорт номер один на планете. Некоторое время назад я много времени уделял футбольному минскому «Динамо». Знаю одно: любое дело, которым ты занимаешься, надо любить. Тогда все получится.

— Главный тренер сборной Беларуси по самбо Вячеслав Кот рассказывал, как однажды вы, выговаривая претензии футболистам «Динамо», сделали сальто назад. Сколько вам было?

— Наверное, 50 лет. Я и сейчас сделаю сальто! И то были не претензии, а слова о том, что мужчина, который хочет чего-то добиться…

— Но все-таки сальто в тот раз — импульсивное решение?

— Да, у нас шел разговор на базе в Стайках. Нужно было что-то сделать. Знаю, как быстро привести организм в максимальное боевое состояние в любой сфере жизни. И вот тогда прыгнул. Кажется, немного недокрутился. Своим действием хотел объяснить ребятам, что, если захотеть, можно стать космонавтом или Марадоной. Просто нужно больше тренироваться, а не в приставки играть. Кто тратит жизнь на приставки, Юра? Объясни мне! Жизнь ведь маленькая. Им, футболистам, нужно читать методическую литературу, а не копаться в интернете. Всегда победит и будет умнее тот человек, который читает книги, а не интернет! Вот взять Стаса Драгуна — сложившийся мужчина. Или Саня Глеб. Если вопрос касается футбола, то как с ним можно не посоветоваться? То же можно сказать и про Юрия Иосифовича Пунтуса, который вместе с покойным Анатолием Анатольевичем Капским сделал БАТЭ.











«Школа самбо и дзюдо выпустила больше миллиардеров, чем Оксфорд. Я тоже там тренировался»

— Из книги про президента Монголии и миллиардера Баттулгу Халтмаагийна «Женко» Баттулга": «1983 году поехал на чемпионат мира [по самбо]. Это был вообще первый выезд за рубеж. Мне было тогда 20 лет. И представить себе не мог, что завоюю титул чемпиона мира». Помните, как познакомились с Баттулгой?

— Впервые увидел его в 1986 году то ли на турнире в монгольском Дархане, то ли на открытом чемпионате Европы в Ленинграде. Потом виделись на моем первом чемпионате мира 1987 года в Милане, на общих сборах. Если советских самбистов хотели «похоронить», то везли в Монголию. Там все борцы, а в каждом весе по пять-шесть человек, примерно одного уровня.

Фигурой Баттулга несколько отличался от соотечественников, ведь был худощавым. Это сейчас он возмужал. То, что в 20 лет ему удалось стать чемпионом мира, — это невероятно! Выиграть у советского самбиста — что обыграть сборную Бразилии по футболу. Тех, кто побеждал наших самбистов, мы знали по именам.

— В сети можно найти видео , как Баттулга проиграл в шуточной схватке сумоисту. А вы когда-нибудь боролись с Баттулгой?

— Нет, он был в весе 52−57 кг и переборолся со всеми моими друзьями, а я весил 68 кг.

— После того как Баттулга стал президентом, впервые с Путиным он встретился на 31-м чемпионате мира по дзюдо в Будапеште.

— Мне повезло, и в Будапеште я пообщался с господином президентом Монголии. Он сказал: «Мне приятно, что Владимир Владимирович знает все мои титулы». Вскоре после этого я отправился в Киев, откуда улетел в Улан-Батор. Так вот будучи в Киеве специально подъехал в зал, где Баттулга стал чемпионом мира. Сделал там фото с ребятами и отправил Баттулге. Он ответил: «Хорошо помню этот зал, счастливый для меня».

— Какой мессенджер вы использовали, чтобы отправить сообщение президенту Монголии?

— WhatsApp.

— Если любовь к единоборствам роднит Баттулгу с Путиным, то успехи в бизнесе, а Халтмаагийн — миллиардер, — с Трампом. Его так и называют «монгольский Трамп». А что общего у Баттулги с Лукашенко?

— Они очень похожи. Вышли из простых семей, ведут здоровый образ жизни. Но есть и отличия. Александр Григорьевич стал главой государства, будучи молодым политиком. А Баттулга шел во власть с частным капиталом, но все равно поработал на разных уровнях вертикали власти: депутатом Великого государственного хурала и министром. В 2017 году был избран президентом, выиграв нелегкую борьбу, и сейчас продолжает бороться.

Парламент не его (в Монголии парламентский режим. Баттулга находится в опозиции у партии власти. — Прим.ред.). Ему приходится многое доказывать. Когда смотрю заседания в монгольском парламенте, меня поражает, как со спокойствием Большого сфинкса и мужеством Баттулга выслушивает оппонентов. Уверен, что в конце концов он победит не ради победы, а ради народа. Он знает, что делает, и я ему, конечно, верю.

— Глядя на Халтмаагийна, не думаете ли вы, что тоже могли бы преуспеть в политике?

— Я преуспел там, где преуспел. А говорить, вот если бы, — не по мне.

— Летом 2018-го Буттулга провел переговоры с Лукашенко в Китае. Вы участвовали в организации встречи?

— Нет, но большое спасибо хотел бы сказать работникам посольства Беларуси в Монголии и лично послу Станиславу Владимировичу Чепурному. Посольство продвигает белорусские товары на монгольском рынке. Как-то у нас возникла задержка при поставке БелАЗов: мы не могли достать машины, что, впрочем, довольно скоро удалось сделать при участии посла. В другой раз на приеме с участием делегаций Беларуси, России и Казахстана по случаю Дня победы я встретился с министром иностранных дел Монголии. Напомнил ему: «Вы обещали быть в Беларуси» — «Да-да, обещал». Знаю, что вскоре он встретился в Минске с Владимиром Владимировичем Макеем.



Владимир Япринцев с внуками. На коленях Владимира Геннадьевича стоит Ярослав, сын Казбека.

— То есть вы ведете совместные проекты двух стран?

— Мы помогаем делать так, чтобы Беларусь была узнаваема в Монголии. Знают ее, конечно, по карьерным самосвалам. Огромную работу по продаже нашей техники в Монголии проделал директор UNITED BELAZ MACHINERY и мой коллега Леонид Слободский. Поверь мне, работать на монгольском рынке, где наши самосвалы подвинули китайцы и где активничает Caterpillar, непросто. О БелАЗах забыли, ведь в стране до недавнего времени работали только машины 20-летней давности. Слава Богу, хватило профессионализма, чтобы выбиться в лидеры по поставкам. Сейчас БелАЗы работают на бюджетообразующих для Монголии предприятиях, среди которых горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт».

Кроме собственно бизнеса у меня в Монголии немало забот. Очень интересно жизнь протекает. Живу там один. Просыпаюсь, после молитвы иду на работу, работаю до 16.00, затем — тренировка с нацкомандой Монголии по самбо. Помогаю им готовиться к международным стартам. Кстати, наша компания была одним из партнеров чемпионата Азии по самбо, который впервые прошел в этом году в Улан-Баторе. И впервые сборная Монголии победила в общекомандном зачете. Это дорогого стоит!

Спасибо Путину за то, что благодаря ему самбо держит такой качественный уровень в России. Но я хочу заметить, что первый турнир по самбо на призы президента прошел у нас, в Беларуси. Спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко за то, что лично тогда пришел во Дворец спорта «Уручье» на соревнования. Благодарен Юрию Федоровичу Бородичу, который в ту пору возглавлял службу безопасности президента. Он очень нам помог. И все самбисты должны быть благодарны за то, что самбо у нас есть и пока, слава Богу, на ведущих ролях. Тогда же время было безвременьем: ни денег, ничего.

— Какие слова на фене вы узнали, став вести бизнес в 90-х?

— «Филки» — значит, деньги. Нередко попадал в ситуации, когда понимал, что со мной говорят по-русски, но не знал значения слов.



Друзья Владимира Япринцева встречают его после освобождения из-под стражи в зале суда, где рассматривали «Дело Трайпла». 2016 год. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В интернете гуляет шутка о том, что школа самбо и дзюдо выпустила больше миллиардеров, чем Оксфорд. На что я всегда отвечаю: «Я тоже там тренировался».

— Небезосновательная шутка. Среди главных учеников тренера Путина по самбо и дзюдо Анатолия Рахлина — Аркадий и Борис Ротенберги, ставшие миллиардерами в 2000-х. Приведете примеры ваших сделок, случившихся благодаря связям в мире самбо.

— Через людей из спорта нахожу необходимые связи. Больше всего мне помогали борцы. К сожалению, случались и неприятные истории, но я стараюсь не помнить их.

— В девятом классе вы чуть было не ушли из самбо в мотокросс. Сегодня у вас есть мотоцикл?

— Был. Круизер Victory Hammer. Его в 2008 году мне подарили на день рождения Борис Аркадьевич Ротенберг, президент Европейского союза дзюдо Сергей Игоревич Соловейчик и Михаил Анатольевич Черкасов, вице-президент федерации дзюдо России.

— Подарок с подтекстом?

— Сами они байкеры. Я, честно говоря, не заболел мотоциклом. Мне больше нравится живой конь. Буквально несколько раз прокатился на круизере.

— Он стоит в гараже?

— Пока он мне не пригодился. Я предпочитаю ездить на автомобиле.

«Я помню каждого, кто носил мне передачи и писал письма»

— В год 50-летнего юбилея вы задумывались о биографической книге. До сих пор в этом разговоре не было ни слова о жизни в заключении. Дайте историю.

— Глядя на то, что произошло за последние несколько лет, предпочту в ответе поставить многоточие. Не тороплюсь. Будет еще много событий. Надо подождать и посмотреть со стороны. Да и вообще, подводить итоги стоит после 100 лет.

— Или можно выпустить биографию в нескольких томах.

— Знаешь, кто имеет право писать мемуары? Александр Иванович Тихонов, четырехкратный чемпион мира по биатлону. Это интереснейший персонаж. Александр Васильевич Медведь, трехкратный чемпиона мира по вольной борьбе. Елена Дмитриевна Белова, четырехкратная олимпийская чемпионка в фехтовании на рапирах. Вячеслав Николаевич Иванов, трехкратный олимпийский чемпион в академической гребле. Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка. Она стреляла не по своим мишеням и улыбалась. Есть ли еще такие люди в биатлоне? Виват ей! А кто такой Япринцев?

— Вы успешны в каждом из прожитых десятилетий и не только в спорте.

— Особенно после 50 (смеется)! По-разному можно судить, успех это или проигрыш. Это путь, а вдаваться в подробности я не собираюсь. Не время.



Владимир Япринцев и его сын Казбек в ходе судебного разбирательства по обвинению в мошенничестве: «Дело Трайпла», 2016 год. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— В течение года, проведенного в СИЗО КГБ в рамках «дела Трайпла», вы получали передачки от спортсменов. Известно, что среди отправителей была главный тренер сборной по художественной гимнастики Ирина Юрьевна Лепарская. Кто еще?

— Боюсь обидеть людей, начав перечислять. А, возможно, есть люди, которые не хотели бы, чтобы я их называл. Скажу лишь, что когда вышел на свободу, отправился на Комаровку, купил продукты для товарищей. Пока нашел место для парковки у Главпочтамта, пока все разложил, поднялся по той лестнице, чтобы передать… Понял, какой это огромный труд! Безмерно благодарен людям, которые помогали мне. Никогда не забуду их заботу. Никогда! «Не убивай меня, Иван Царевич, я тебе пригожусь!» — слова из русской народной сказки. Я помню каждого, кто носил мне передачи и писал письма. Знаю также, кто избегал моих родственников, пока я находился в заключении.

А что касается Ирины Юрьевны, то я был свидетелем, как во время Олимпийских игр 2012 года в Лондоне она не дала в обиду своих девочек. Не прогнулась, когда один высокий чиновник тыкал ей словами «кто вам зарплату платит»… Ирина Юрьевна повела себя так, как должна вести себя мама — не мачеха. Достойнейший человек.





— Перед этим интервью вы прошли 10 км. Что еще делаете для поддержания физической формы?

— Подтягивания, отжимания, приседания, упражнения на мышцы спины. Когда получается, хожу тренироваться на ковер. В футбол с некоторых пор не играю совсем.

— По мастерам, или в ветеранском самбо, вы дважды стали чемпионом мира и должны были сделать это в третий раз. Что пошло не так?

— Это было в прошлом году. Я только вышел из тюрьмы. Хотел обязательно выиграть чемпионат мира. Накануне побывал на Святой горе Афон, где старался обрести смирение. После в Салониках провел схватки с французом, призером мира по дзюдо, и украинцем. В финале должен был бороться со своим близким другом из Болгарии, который никогда не был чемпионом мира.

— В какой момент вы решили уступить ему победу?

— Я находился в смятении. Знал, что на чемпионат приехала дочь моего болгарского друга Кристио. Что делать? Близкий мне человек посоветовал подумать о том, как лучше поступить. Долго мучился думами. На одной чаше весов были мечты и, чего скрывать, гордыня, а на другой — дружба, память, благодарность. Начал разминаться перед схваткой, а Кристио — нет. Он был травмирован, как мне сказал товарищ. Мы оба вышли на ковер, и я сказал судье, что бороться не буду, сославшись на якобы повреждение. И, знаешь, испытал такую радость за Кристио, когда судья поднял его руку кверху! Обалденное чувство, кайф. Тот случай, когда серебру я был рад не меньше, чем золоту. Мы, дедушки, потом обнялись в раздевалке и расплакались, как дети.

— Насколько ценна победа без схватки?

— Ценна в данном случае дружба.

— Своего сына вы назвали в честь друга — тренера по дзюдо Казбека Рамазанова.

— Да, мы еще пацанами договорились, что назовем сыновей именами друг друга. Так и сделали. Наша дружба — пример, когда друзья стали родными.

Мы живем в таком обществе, что, чего таить, Казику-сыну доставалось из-за имени. Но он должен гордо носить его. Когда в Ашхабаде был страшный пожар, Рамазанов несколько раз забегал в горящее здание, полное дыма. А когда в последний раз зашел, за ногу вытащил из огня мальчика. Передал ребенка и упал без сознания. Всю следующую неделю приходил в себя. Мужской поступок.

— Чего вам стоит не терять силы духа, пока сын находится в тюрьме ?

— Ничего в моей жизни не поменялось. Не изменил своим принципам, не сменил номер телефона, не променял Родину.

— Вы живете с болью.

— Ну и что? Один известный поэт сказал мне: «Человек должен страдать, потому что если он только ест, кроме отрыжки ничего из его рта не выйдет». Хорошо сказал, согласен? Что-то в этом есть. Терплю и верю в лучшее.