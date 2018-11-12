Обвинения для белорусского бизнеса стандартные: неуплата налогов, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Арбузов — глава группы компаний Fenox, которая владела магазинами «Престон», торговала автозапчастями, инвестировала в недвижимость.





abw.by увидели шикарный арбузовский «Бентли Бруклендс» на распродаже конфискованных автомобилей. Через год Арбузов и другие задержанные (кроме одного) вышли на свободу. Но на имущество и счета был наложен арест. В том числе и на автомобили. А недавно журналисты порталаувидели шикарный арбузовский «Бентли Бруклендс» на распродаже конфискованных автомобилей.





Машине 10 лет, пробег для такого возраста совсем небольшой, всего 63 тыс. км. Цвет — фиолетовый. Всего было выпущено лишь 550 таких автомобилей.





Оценивают авто в 300 тысяч белорусских рублей. Недавно цена составляла 315 тысяч, но желающих не нашлось, и машину уценили.



