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Конфискованный "Бентли" бизнесмена Арбузова продают за $150 тысяч

13.11.2018 14:51 — Разное | Партизан  
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В 2017 году были задержаны известный бизнесмен Виталий Арбузов и еще 11 человек.
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Обвинения для белорусского бизнеса стандартные: неуплата налогов, хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Арбузов — глава группы компаний Fenox, которая владела магазинами «Престон», торговала автозапчастями, инвестировала в недвижимость.

Через год Арбузов и другие задержанные (кроме одного) вышли на свободу. Но на имущество и счета был наложен арест. В том числе и на автомобили. А недавно журналисты портала abw.by увидели шикарный арбузовский «Бентли Бруклендс» на распродаже конфискованных автомобилей.

Машине 10 лет, пробег для такого возраста совсем небольшой, всего 63 тыс. км. Цвет — фиолетовый. Всего было выпущено лишь 550 таких автомобилей.

Оценивают авто в 300 тысяч белорусских рублей. Недавно цена составляла 315 тысяч, но желающих не нашлось, и машину уценили.


 
 
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В 2017 году были задержаны известный бизнесмен Виталий Арбузов и еще 11 человек.
 
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