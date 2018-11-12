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Лапша вместо Калашникова. Как Китай захватил бывшую «советскую» Африку

13.11.2018 15:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Лапша вместо Калашникова. Как Китай захватил бывшую «советскую» Африку
Мозамбик. © / Rosino / Flickr.com

Через пограничную реку между Замбией и Ботсваной воздвигают мост. Груды мусора, контейнеры, башни кранов. Туда-сюда снуют рабочие в оранжевых куртках, но это не африканцы — их лица раскосы, кожа жёлтого цвета, они не знают английского, переговариваются на непонятном языке. «Китай сказал — построим вам мост, но за это отдайте нам под контроль аэропорт в столице, — мрачно говорит мне замбийский чиновник. — Правительство согласилось — у него нет денег. Мы больше ничего не решаем в своей стране. 7 лет назад китайские менеджеры на медных рудниках открыли стрельбу по шахтёрам, требовавшим повышения зарплаты. Ни одного потом не наказали».

В зимбабвийском городе Булавайо в последнее время открылось три китайских ресторана, и они переполнены посетителями: повара, официанты и даже посудомойки приехали из Шанхая. «Это наши новые господа, — кисло улыбается бизнесмен Генри Сингвембе. — Сначала мы были колонией англичан, а теперь попали под управление Поднебесной». Рынки Замбии, Зимбабве, Анголы завалены дешёвым китайским ширпотребом, чернокожие женщины раскупают яркие ткани, линяющие уже после первой стирки. На границе ЮАР и Мозамбика стоят грузовики, везущие мозамбикский лес, нещадно вырубаемый китайскими компаниями. «СССР покинул Африку в 1991 г., и на его место сразу пришёл Китай, — рассказывает замбийский журналист Гастингс Стунда. — Мы цинично думали: КНР, как и русские, будет строить тут социализм и дарить „на халяву“ миллиарды. В итоге Африка должна Китаю столько денег, что никогда не вернуть, китайцы выкачивают наши природные ресурсы, завалили копеечным барахлом и расширяют влияние. Скоро все здесь примутся есть палочками и прославлять Мао Цзэдуна».

Лапша вместо Калашникова. Как Китай захватил бывшую «советскую» Африку
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«Им нужны лишь деньги...»

В Зимбабве, Замбии и Мозамбике своего производства почти не осталось: большинство товаров сделано в Китае. И телефоны в руках у людей, и автомобили на шоссе, и одежда школьников. С 2009 г. КНР является главным партнёром Африки, а объём взаимной торговли составил 220 млрд долл. Вдоль дороги к границе Зимбабве из замбийского города Ливингстон застыли рекламные щиты с иероглифами: гостиницы для туристов принадлежат китайскому бизнесу, а обширные поля с кукурузой обрабатывают китайские фермеры. В Поднебесной только 7% земель пригодны к производству зерна и риса, и теперь Пекин нашёл себе почти бесплатные плантации в Африке. В счёт долгов китайцы фактически получили от Замбии энергетическую компанию ZESCO, отныне почти всё электричество в республике китайское. Замбия уже официально должна Китаю 2,6 млрд долл. (поговаривают, что общая сумма долга — 12 млрд), и президент страны вынужден оправдываться: «Нет-нет, это совсем не колонизация...»


Лапша вместо Калашникова. Как Китай захватил бывшую «советскую» Африку
Автомат Калашникова на гербе Мозамбика – единственное напоминание о дружбе с СССР. Фото: Public Domain

«Только Советский Союз рассматривал Мозамбик как друга, — грустно вспоминает бывший функционер правящей партии ФРЕЛИМО Жуан Силевену. — Ваши инженеры безвозмездно строили больницы, школы, заводы, от вас постоянно шли поставки продуктов, дефицитных товаров, оружия. Даже на нашем флаге изображён русский автомат Калашникова! В 1999 г. Россия простила Мозамбику 90% долга — около 1,5 млрд долл. А Китай никому и ничего не прощает. Китайцы приходят сюда с улыбками, раздают дешёвые кредиты, страна не успеет оглянуться, как выяснится — все жители разом должны снять с себя последние штаны, но этого не хватит, чтобы выплатить задолженность. В отличие от СССР Китай не оказывает бесплатную помощь, его интересуют только деньги. Китайские специалисты в случае совершения преступлений не подлежат аресту местной полицией — их обязаны передавать посольству КНР и отправлять на родину для суда. Да они хуже колонизаторов! Калашников на флаге Мозамбика скоро сменит тарелка с китайской лапшой».

СССР долг не вернули...

Мелкий торговец Джереми Мамбо в Булавайо (Зимбабве) жалуется, что ему пришлось закрыть лавку — традиционные африканские платья отказываются покупать, китайское тряпьё намного дешевле, хоть и хуже качеством. «Для покупателя важна цена и ничего больше, — вздыхает Джереми. — У нас очень бедное государство». Зимбабве не успешнее соседей — оно должно Китаю миллиард с лишним долларов. В 2014 г. КНР потребовала выплатить проценты на сумму 180 млн долл., пригрозив прекратить кредитование, — и правительству республики пришлось срочно искать деньги. Пламенные заявления зимбабвийцев о «дружбе против колонизаторов Запада» не возымели эффекта — с СССР это срабатывало, с китайцами бесполезно. Сейчас Поднебесная приобрела всю горнодобывающую промышленность Зимбабве, и разработки существенно ухудшают экологическую систему. Но власти молчат — не хотят портить отношения с «жёлтым другом». То же самое происходит и в бывшем форпосте СССР на юге Африки — в Анголе. Китай покупает ангольскую нефть (по сумме проданных в КНР энергоресурсов Анголу опережает только Россия), рабочие-китайцы прокладывают железные дороги, строят линии электропередачи, получая взамен почти даром чёрное золото и алмазы. СССР в своё время щедро одолжил Анголе 5 млрд долл., каковые, разумеется, никто не вернул: 3,5 млрд пришлось списать, остальную сумму то ли отдадут, то ли нет.

Лапша вместо Калашникова. Как Китай захватил бывшую «советскую» Африку
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«Плевать, что их не любят...»

«Африку снисходительно считают нищей, — возмущается замбийский экономист Кевин Кемилези. — Но так могут думать только совсем глупые люди! Недра нашего континента хранят 90% мировых запасов платины, треть урана, более половины марганца. Китайцы „вгрызлись“ в африканские богатства основательно — 15% всех ресурсов в Африке уже принадлежит китайским компаниям, и эта доля увеличивается. Эфиопия (тоже из числа бывших союзников СССР) стоит на втором месте среди африканских стран по получению китайских кредитов. Всё основное строительство в Африке — аэропорты, государственные учреждения, здания банков — ведётся китайцами. Русские раздавали деньги любому, кто присягал социализму, надеясь — здесь будут любить Советский Союз. Китайцам плевать, любят их или нет: они попросту выжимают Африку досуха. Их экономическая экспансия перешла в военную — в Джибути открылась морская база для боевых кораблей КНР, сражающихся с сомалийскими пиратами в Сомали. Кто знает — может, скоро такие базы появятся по всему континенту...»

Лапша вместо Калашникова. Как Китай захватил бывшую «советскую» Африку
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Я ужинаю в китайском ресторане зимбабвийского Булавайо. За соседним столом — шумная компания китайцев, полупьяные, весёлые, в дорогих костюмах. Официанты сбились с ног, поднося новым хозяевам Африки дымящиеся блюда. Поведение Китая — жёсткий урок нашей вечной доброте. Мы и сейчас пытаемся понравиться некоторым «друзьям» из бывших советских республик, раздавая им беспроцентные кредиты, прощая долги, продавая российские товары и оружие за полцены, а то и вовсе отдавая за «красивые глаза». Пора это прекращать. Любить нас следует бесплатно, ведь за деньги — это не любовь, а сами понимаете что.

«Подмяв» Африку, китайцы показали, как надо действовать, — зарабатывать миллиарды и не сыпать доллары в бездонную бочку «друзей». К сожалению, в Африке к «раздаче пирога» мы уже опоздали. Но, выстраивая отношения с другими государствами, нужно учитывать этот опыт.

 
 
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Советский Союз пытался найти друзей среди африканских стран и потерял десятки миллиардов долларов. Китайцы не предлагают дружбу — они просто «закабалили»...
 
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