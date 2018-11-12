О чём молчит Вселенная? Как поиски внеземного разума помогают двигать науку

В Карачаево-Черкесии завершают обновление главного зеркала большого азимутального телескопа — гигантского астрономического прибора, который считается гордостью отечественной науки и свидетельством её величия. Когда-то он был самым крупным в мире оптическим телескопом, а сейчас остаётся таковым на территории Евразии, входя в состав Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО РАН) — крупнейшего астрономического центра страны. Два года назад мировые СМИ, ссылаясь на САО РАН, напечатали сенсацию: похоже, российские учёные поймали искусственный радиосигнал из созвездия Геркулес. То есть от внеземной цивилизации!

Корреспондент «АиФ» съездил в знаменитую обсерваторию, чтобы разузнать: действительно ли братья по разуму ближе, чем мы думали? И какую практическую пользу способны принести нам астрономические исследования?

Царь-телескоп

Блестящий купол показывается из-за леса. По мере приближения он растёт и превращается в величественное округлое сооружение высотой с 17-этажный дом. Мы на горе Семиродники, на высоте 2070 м над уровнем моря. Под блестящим куполом и скрыт БТА — большой телескоп азимутальный. Высота прибора — 42 м, диаметр зеркала — 6 м.

Весной этого года на телескопе установили обновлённое зеркало, его везли из Подмосковья, с Лыткаринского завода оптического стекла. У прежнего, которое отслужило почти 40 лет, появились шероховатости. Осталось покрыть поверхность отражающим слоем алюминия, и астрономы возобновят наблюдения за небом. Причём новое зеркало существенно расширит возможности этих наблюдений, сделав их более точными.



Большой телескоп азимутальный (БТА) на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Фото: РИА Новости / Мария Плотникова

«Это уникальный телескоп, — говорит вице-президент РАН, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории Юрий Балега. — Представьте, он позволяет рассмотреть объекты, светимость которых в 100 млн раз меньше, чем способен уловить человеческий глаз! Труба вращается по азимуту, это был первый телескоп подобной конструкции в мире. Помню, на его открытие съехалось огромное количество иностранных учёных. Никто не верил, что он будет работать. Один из выступавших говорил: „У русских есть царь-пушка, которая никогда не стреляла, есть царь-колокол, который никогда не звонил, и вот теперь они построили царь-телескоп, который по идее не должен работать. Но мы в шоке, ведь он работает!“ С тех пор мы постоянно сотрудничаем с иностранными учёными, нам поступает столько запросов из-за рубежа, что наблюдательного времени катастрофически не хватает».

Внутри башни БТА: первый этаж. Фото: Public Domain

На БТА можно наблюдать всю Вселенную, изучать звёзды как нашей галактики (их 400 млрд), так и других. Например, Туманности Андромеды. Это ближайшая к нам большая галактика, хотя расстояние до неё — 2,5 млн световых лет. Из последних значимых открытий, сделанных на БТА — оценка плотности вещества во Вселенной и массы тёмной материи рядом с нами. «Мы не знаем природу тёмной материи. Но знаем, что её примерно в пять раз больше, чем видимой материи, и что она присутствует в том числе здесь, прямо между нами сейчас, — буднично разводит руками Юрий Балега. — Надеюсь, в ближайшие десятилетия её тайна будет разгадана».

Директор обсерватории Валерий Власюк показывает на цилиндрическую бочку, закреплённую на самом верху телескопа, под куполом: «Это кабина телескопа. Я один из последних людей, кто успел посидеть в ней. Заходили в неё через во-он тот балкончик, мы его называем гнездом. И сидели там всю ночь. Мороз минус 20°С, а ты пошевелиться не можешь, иначе размажешь изображение, которое накапливается на фотоприемнике. Заработал себе сколиоз и другие заболевания».

С развитием интернета у астрономов отпала необходимость присутствовать на телескопе в момент наблюдений. Теперь всё делается дистанционно. Скажем, европейские коллеги подают заявку, указывают список небесных объектов, которые их интересуют, выбирают режим работы аппаратуры. И ведут наблюдения дистанционно, из Германии или Франции. На телескопе при этом вообще нет ни одно учёного. Только служба эксплуатации — инженеры, электротехники, слесаря.



Многоканальная система широкоугольного оптического мониторинга высокого временного разрешения Мини-МегаТОРТОРА (ММТ) большого телескопа азимутального (БТА), расположенного на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Фото: РИА Новости / Мария Плотникова

Сегодня суббота, в обсерватории проходят экскурсии. Взрослый билет стоит 200 руб., детский — 100. Гиды водят группы по этажам, туристы смотрят на телескоп через смотровое окно.

Наше внимание привлекает группа подростков, которую возглавляет священник. Отец Всеволод привёз на экскурсию детей из воскресной школы. «Батюшка, очень хорошее дело вы сделали, — обращается к нему Власюк. — Не все родители могут довезти детей к нам в обсерваторию, всё-таки далековато. А вы доехали. Спасибо вам». — «Это вам спасибо, ведь вы своей деятельностью доказываете, что Бог существует», — отвечает священник.



Осталось лишь винить инопланетян. В чём причина последних неудач в космосе? Подробнее

Власюк озадачен, но виду не подаёт. «Пусть так, батюшка, лишь бы детям было хорошо». Я интересуюсь, часто ли туристы спрашивают, видны ли в космосе следы инопланетян. «Часто, — признаётся директор. — Но я обычно отвечаю, что, поскольку мы ведём видеозапись, инопланетяне боятся этого и потому не спешат оставлять следы».

Где же вы, братья?

Трудно поверить, что наблюдения далёких звёзд могут иметь какой-то практический смысл и давать пользу здесь, на Земле. Но учёные утверждают, что ещё как могут!

«Сейчас даже в самом простом сотовом телефоне стоит ПЗС-матрица из кремния, благодаря ей мы делаем цифровые фотографии. А первыми это устройство внедрили именно астрономы, — рассказывает Юрий Балега. — Второй пример. Мы все используем навигаторы, они теперь есть в тех же телефонах. Положение вашего навигационного устройства определяют спутники на орбите Земли. А вот чтобы спутники давали точные координаты, их привязывают к квазарам — сверхмассивным чёрным дырам массой в миллиарды масс Солнца. Они находятся от нас очень далеко, но при этом являются сильными источниками радиоизлучения, поэтому к ним удобно привязывать спутники. Получается, что без радиоастрономии не будут работать GPS-навигаторы».

Есть и другие, совершенно неожиданные примеры. Так, учёные установили связь между солнечной активностью и количеством гроз — молнии бьют там, где до этого пролетела заряженная космическая частица. Значит, изучая активность Солнца, можно прогнозировать погоду на Земле. А ещё есть астероидная опасность (с этим вроде всё понятно) и даже угроза планетарного катаклизма из-за вспышки сверхновой. Если говорить просто, это явление, когда звезда резко увеличивает свою яркость и затем затухает. Но при этом успевает отправить в космическое пространство два пучка жёсткого гамма-излучения, которое убивает всё живое. Так вот, оказывается, в созвездии Ориона есть звезда Бетельгейзе, которая разбухла и готова взорваться в любой момент. Попади Земля в пучок её гамма-вспышки — и жизнь на планете погибнет.

«Всем понятно, что человечество выживет благодаря астрономии! — подхватывает тему ведущий научный сотрудник САО РАН Олег Верходанов. — И дело не только в предсказании катаклизмов. Астрофизика закладывает основы того, чем будут заниматься люди через 200-300 лет. Я имею в виду энергетику, связанную с гравитационными полями. Они дадут нам неисчерпаемый источник энергии».



Приемная кабина радиотелескопа «РАТАН 600», расположенного на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Фото: РИА Новости / Мария Плотникова

Мы поднимаемся по крутой металлической лестнице на крышу приёмной кабины радиотелескопа РАТАН-600. Вокруг, в сотнях метров от нас, стоят в поле прижатые друг к другу, словно пехотинцы в строю, алюминиевые щиты кругового отражателя. Всего их 895. За нашей спиной — массивная вогнутая поверхность, так называемое вторичное зеркало. Радиоволны далёких галактик отражаются от щитов-пехотинцев, затем от вторичного зеркала — и, собравшись в одну точку, падают в приёмные устройства, расположенные у наших ног. Не исключено, что через нас сейчас проходит сигнал внеземной цивилизации?

Именно на РАТАНе-600 (радиоастрономическом телескопе Академии наук) в 2015 г. был зафиксирован сигнал от звезды HD164595 в созвездии Геркулес, который британская газета The Independent преподнесла как возможное послание инопланетян. Вскоре выяснилось, что это была помеха земного происхождения, но «сенсация» уже ушла в СМИ.

На самом деле наши астрономы участвуют в международном проекте SETI по поиску внеземного разума, но, к сожалению (а может, к счастью) никакого подозрительного сигнала радиотелескоп пока не обнаружил.



Круговой отражатель радиотелескопа «РАТАН 600», расположенного на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук. Фото: РИА Новости / Мария Плотникова

«Мы ищем сигналы от планет, расположенных возле звёзд наподобие нашего Солнца, — поясняет Олег Верходанов. — Но здесь целый комплекс научных задач. Например, как правильно закодировать сигнал, чтобы его все поняли? Представьте себе цивилизацию слизней, которой мы посылаем радиосигнал. Допустим, она технологически развита, но сигнал принять не может — не видит этот диапазон. Вы не верите в цивилизацию слизней? А вы знаете, что сейчас осьминоги стали кучковаться и образовывать поселения наподобие городов? Ещё 10 лет назад ничего подобного не было».

Верходанов верит, что открытие хотя бы одной инопланетной цивилизации полностью изменит философию землян: «Увидев продвинутый внеземной разум, мы задумаемся и о себе. Станет понятно, что мы сможем выжить. Потому что сейчас человечество ведёт себя так, будто оно и не стремится жить дальше».

«А я скептически отношусь к наличию внеземных цивилизаций, — говорит Валерий Власюк. — Если бы мало-мальски развитая цивилизация существовала, мы бы её следы давно заметили с помощью астрономических инструментов. Но пока в космосе не видно ничего, что нельзя было бы объяснить физическими процессами. Однако поиски инопланетян помогают двигать науку, создавать новые приборы и инструменты. К примеру, нам поставили такую научную задачу — понять, можно ли увидеть планеты, в атмосфере которых есть кислород, а значит, там возможна жизнь. После чего мы построили у себя малые телескопы и сделали спектрографы. Вот и получается, что одна из мотиваций для развития астрономии — это стремление разгадать, одиноки ли мы во Вселенной. А верить в инопланетян или нет — личное дело каждого».