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В России iPhone Xs купили за ванну монет

13.11.2018 15:01 — Разное | Tut.by  
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В России произошел забавный случай: покупатель принес в магазин целую ванну мелочи, в которой было достаточно денег для покупки нового iPhone Xs. Об этом пишет ferra.ru.


Источник: ferra.ru

Фото и пояснение опубликовала в социальной сети Facebook Людмила Семушина, пресс-секретарь Inventive Retail Group, которая управляет авторизованным российским ритейлером Apple — re:Store.

По словам Семушиной, покупатель просто принес ванну с монетами «прямо с улицы». На фотографии продавец занят пересчетом денег вручную, поскольку оборудования для автоматического подсчета монет в магазине нет.

По словам покупателя, в ванне было около 100 тысяч российских рублей (1476 долларов). После подсчета он смог приобрести iPhone XS с 256 ГБ встроенной памяти.

В Беларуси официальные цены смартфонов Apple ощутимо выше. Более компактный iPhone Xs на 64, 256 и 512 ГБ соответственно стоит 3499, 3999 и 4699 рублей. Увеличенный iPhone Xs Max с таким же объемом встроенного хранилища оценивается в 3799, 4299 и 4999 рублей.

 
 
Ссылка на источник 64
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В ванне было около 100 тысяч российских рублей (1476 долларов).
 
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