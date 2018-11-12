В России iPhone Xs купили за ванну монет

В России произошел забавный случай: покупатель принес в магазин целую ванну мелочи, в которой было достаточно денег для покупки нового iPhone Xs. Об этом пишет ferra.ru.



Источник: ferra.ru

Фото и пояснение опубликовала в социальной сети Facebook Людмила Семушина, пресс-секретарь Inventive Retail Group, которая управляет авторизованным российским ритейлером Apple — re:Store.

По словам Семушиной, покупатель просто принес ванну с монетами «прямо с улицы». На фотографии продавец занят пересчетом денег вручную, поскольку оборудования для автоматического подсчета монет в магазине нет.

По словам покупателя, в ванне было около 100 тысяч российских рублей (1476 долларов). После подсчета он смог приобрести iPhone XS с 256 ГБ встроенной памяти.

В Беларуси официальные цены смартфонов Apple ощутимо выше. Более компактный iPhone Xs на 64, 256 и 512 ГБ соответственно стоит 3499, 3999 и 4699 рублей. Увеличенный iPhone Xs Max с таким же объемом встроенного хранилища оценивается в 3799, 4299 и 4999 рублей.