Мурашки по коже. Как изнутри выглядит самый большой отель в Японии, который пустует много лет

Отель расположен в трехстах километрах от Токио на вулканическом острове. Он был признан самым большим отелем в Японии и оказался нерентабельным. Владельцы несколько раз пытались его реанимировать, но в итоге вынуждены были закрыть. С 2006 года здание пустует. Удивительно, но за это время некоторые из комнат так и остались нетронутыми, а некоторые уже превратились в экосистемы. Deadinside.eu. опубликовало потрясающие снимки этого отеля изнутри. Смотрите, как завораживает.



Фото: deadinside.eu











Фото: deadinside.eu



Фото: deadinside.eu



Фото: deadinside.eu



Фото: deadinside.eu



Фото: deadinside.eu



Фото: deadinside.eu



Фото: deadinside.eu



Фото: deadinside.eu



Фото: deadinside.eu