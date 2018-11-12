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Мурашки по коже. Как изнутри выглядит самый большой отель в Японии, который пустует много лет
Отель расположен в трехстах километрах от Токио на вулканическом острове. Он был признан самым большим отелем в Японии и оказался нерентабельным. Владельцы несколько раз пытались его реанимировать, но в итоге вынуждены были закрыть. С 2006 года здание пустует. Удивительно, но за это время некоторые из комнат так и остались нетронутыми, а некоторые уже превратились в экосистемы.
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За много лет в отеле сохранились комнаты, которые выглядят нетронутыми, но есть и те, что заставляют содрогнуться.
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