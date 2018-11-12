Кадровый день: назначены новые министры, послы, ректоры

Александр Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы и назначил новых послов, замминистров, ректоров, глав облисполкомов и других чиновников.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назначил:

Александра Пономарева - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине;

Юрия Слуку - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве и Ливанской Республике;

Андрея Ржеусского - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индия и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;

Кирилла Добрего - заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

Ивана Ребковца - председателем Пинского горисполкома;

- председателем Пинского горисполкома; Олега Быкова - председателем Шумилинского райисполкома;

- председателем Шумилинского райисполкома; Геннадия Соловья - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома; Андрея Барановского - председателем Октябрьского райисполкома;

- председателем Октябрьского райисполкома; Юрия Деркачева - председателем Чечерского райисполкома;

- председателем Чечерского райисполкома; Николая Коротина - первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;

- первым заместителем председателя Могилевского облисполкома; Валерия Навныко - ректором учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет»;

- ректором учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет»; Артема Шегидевича - ректором учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации»;

- ректором учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации»; Натальи Карчевской - первым заместителем министра культуры;

- первым заместителем министра культуры; Сергея Шереметьева - заместителем министра культуры;

- заместителем министра культуры; Валентина Шатравко - первым заместителем министра лесного хозяйства;

- первым заместителем министра лесного хозяйства; Владимира Креча - заместителем министра лесного хозяйства;

- заместителем министра лесного хозяйства; Юрия Селиверстова - первым заместителем министра финансов;

- первым заместителем министра финансов; Андрея Белковца - заместителем министра финансов;

- заместителем министра финансов; Александра Червякова - первым заместителем министра экономики;

- первым заместителем министра экономики; Дмитрия Ярошевича - заместителем министра экономики;

- заместителем министра экономики; Сергея Реентовича - заместителем министра энергетики;

- заместителем министра энергетики; Александра Васильева - членом Гомельского облисполкома.

Напомним, 13 ноября новым послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко.