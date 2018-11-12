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Кадровый день: назначены новые министры, послы, ректоры

13.11.2018 15:11 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы и назначил новых послов, замминистров, ректоров, глав облисполкомов и других чиновников.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назначил:

Александра Пономарева - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине;

Юрия Слуку - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве и Ливанской Республике;

Андрея Ржеусского - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индия и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;

Кирилла Добрего - заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

  • Ивана Ребковца - председателем Пинского горисполкома;
  • Олега Быкова - председателем Шумилинского райисполкома;
  • Геннадия Соловья - первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
  • Андрея Барановского - председателем Октябрьского райисполкома;
  • Юрия Деркачева - председателем Чечерского райисполкома;
  • Николая Коротина - первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;
  • Валерия Навныко - ректором учреждения образования «Мозырский государственный педагогический университет»;
  • Артема Шегидевича - ректором учреждения образования «Белорусская государственная академия авиации»;
  • Натальи Карчевской - первым заместителем министра культуры;
  • Сергея Шереметьева - заместителем министра культуры;
  • Валентина Шатравко - первым заместителем министра лесного хозяйства;
  • Владимира Креча - заместителем министра лесного хозяйства;
  • Юрия Селиверстова - первым заместителем министра финансов;
  • Андрея Белковца - заместителем министра финансов;
  • Александра Червякова - первым заместителем министра экономики;
  • Дмитрия Ярошевича - заместителем министра экономики;
  • Сергея Реентовича - заместителем министра энергетики;
  • Александра Васильева - членом Гомельского облисполкома.

Напомним, 13 ноября новым послом Беларуси в России назначен Владимир Семашко.

Сегодня стало также известно о назначении (9 ноября) на пост «независимого» директора Белгазпромбанка бывшего премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.

 
 
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Александр Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы и назначил новых послов, замминистров, ректоров, глав облисполкомов и других чиновников.
 
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