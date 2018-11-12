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Кадровый день: назначены новые министры, послы, ректоры
Александр Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы и назначил новых послов, замминистров, ректоров, глав облисполкомов и других чиновников.
Об этом во вторник
Глава государства назначил:
Александра Пономарева - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине;
Юрия Слуку - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике и по совместительству в Иорданском Хашимитском Королевстве и Ливанской Республике;
Андрея Ржеусского - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Индия и по совместительству в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка;
Кирилла Добрего - заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
Напомним, 13 ноября новым послом Беларуси в России
Сегодня стало также известно о
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Александр Лукашенко 13 ноября рассмотрел кадровые вопросы и назначил новых послов, замминистров, ректоров, глав облисполкомов и других чиновников.
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