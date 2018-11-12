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Тема ЕДИ в ноябре — работа агропромышленного комплекса
13.11.2018 — Разное | Савецкая вёска
Единый день информирования, который пройдет 15 ноября в городах и районах Могилевской области, будет посвящен уборке урожая и работе агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
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Единый день информирования, который пройдет 15 ноября в городах и районах Могилевской области, будет посвящен уборке урожая и работе агропромышленного комплекса...
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