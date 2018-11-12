РОЧС: мониторинг ОДУКПП «Водоканал»

Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям

Работниками инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС проведен мониторинг Осиповичского ДУКПП «Водоканал», ул.Крыловича, д.6а, г.Осиповичи, на новостроящемся объекте: «Реконструкция существующей МТФ под МТФ на 635 голов в д.Троицкое ОСПК «Колхоз «Лапичи»».

При проведении мониторинга генподрядчика ОДУКПП «Водоканал» на новостроящемся объекте нарушений законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности не выявлено.