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Осиповичский РОЧС: мониторинг УЧПТП «Спецтехмонтаж»

13.11.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Работниками инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 10.09.2018 по 25.09.2018 проведен мониторинг УЧПТП «Спецтехмонтаж», которое согласно договору осуществляет техническое обслуживание систем пожарной автоматики на ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов».

При проведении мониторинга были выявлены нарушения законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики, а именно систем пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре и управление эвакуацией на участке окраски, в складе ОМТС, здание заводоуправления, находились в неисправном состоянии. По результатам мониторинга директору УЧПТП «Спецтехмонтаж» Коледе Владимиру Николаевичу были вручены рекомендации с установлением сроков о предоставлении информации по выполнению предложенных мероприятий.

С 02.11.2018 по 06.11.2018 был проведен повторный мониторинг УЧПТП «Спецтехмонтаж». В ходе мониторинга проведена проверка исправности и работоспособности систем пожарной автоматики, которые ранее находились в неисправном состоянии. При проведении проверки работоспособности путем сработке пожарных извещателей, система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не запустилась на участке окраски. Работниками УЧПТП «Спецтехмонтаж» данное нарушение было устранено на месте, за повторно выявленное нарушение в отношении директора УЧПТП «Спецтехмонтаж» начат административный процесс.

 
 
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Работниками инспекции надзора и профилактики Осиповичского районного отдела по ЧС с 10.09.2018 по 25.09.2018 проведен мониторинг УЧПТП «Спецтехмонтаж», которое согласно...
 
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