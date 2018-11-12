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Назван лучший фильм 2018 года по версии зрителей
13.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Вчера прошла ежегодная американская премия People's Choice Awards, на которой был объявлен лучший фильм года, сообщает ENews.
Победителем в номинации "Фильм 2018 года" стал приключенческий боевик студии Marvel "Мстители: Война бесконечности".
Лучшей драматической картиной года был признан фильм Джеймса Фоули "Пятьдесят оттенков свободы", лучшей комедией - фильм Сузанны Фогель "Шпион, который меня кинул", а лучшей семейной картиной - мультфильм "Суперсемейка 2".
Помимо этого, зрители выбрали лучших актеров года. Победителем в мужской номинации стал актер Чедвик Боузман, сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера", а лучшей среди женщин стала Скарлетт Йоханссон, которая снялась в картине "Мстители: Война бесконечности".
People's Choice Awards - американская премия, которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского голосования. Она вручается ежегодно, начиная с 1975 года.
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Вчера прошла ежегодная американская премия People's Choice Awards, на которой был объявлен лучший фильм года, сообщает ENews. Победителем в номинации "Фильм 2018 года"...
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