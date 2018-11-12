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Итоги районного турнира «Что? Где? Когда?» среди школьников
13.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
На базе средней школы № 5 прошёл районный турнир «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие 11 команд из 10 учреждений образования города.
Итоги подводились по результатам двух игр: «Своя игра» и «Что? Где? Когда?».
В категории «Ювеналы» места распределились следующим образом: 1-е место заняла команда «Младо М» (СШ № 11), 2-е – «Циклон» (СШ № 2), 3-е – «Бригантина» (гимназия № 1).
В категории «Юниоры» призёрами стали команды: «Искра» (СШ № 12) – 1-е место, «Дай вам Бог» (СШ № 5) – 2-е, «911» (СШ № 7) – 3-е.
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На базе средней школы № 5 прошёл районный турнир «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие 11 команд из 10 учреждений образования города. Итоги...
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