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Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября
13.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили
В среду будет преобладать облачная погода. Местами осадки будут сильными, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. По востоку в некоторых районах возможно налипание мокрого снега. Ветер будет южный, днем с переходом на северо-западный 4-9 м/с, ночью и утром порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, по западу - 3-7 градусов выше нуля. Днем будет от минус 2 по востоку до плюс 9 градусов по западу.
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Дожди и мокрый снег ожидаются в Беларуси 14 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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