Госавтоинспекция Лоевского района сообщает, что с 12 по 21 ноября на территории Лоевского района пройдет профилактическая акция по безопасной перевозке «Ребенок-главный пассажир».

В половине случаев в дорожно-транспортных происшествиях с участием несовершеннолетних, страдают дети, находящиеся в салоне автомобиля в качестве пассажиров.

Уважаемые водители, в целях недопущения гибели, либо получения травм детей на дорогах уделяйте особое внимание перевозке несовершеннолетних в автомобиле.

Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

— детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Также запрещена перевозка детей до двенадцати лет на заднем сиденье мотоцикла, мопеда.

Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность использования не только так называемых «детских кресел», но и других устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней безопасности.

Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 5 статьи 18.14 КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до четырех базовых величин.

В случае неиспользования детского удерживающего устройства повторно в течение одного года, после наложения административного взыскания за такие же нарушения водитель будет привлечен к административной ответственности по части 12 статьи 18.14 КоАП, что влечет наложение штрафа в размере от двух до восьми базовых величин.

А.В.Назаренко, начальник ОГАИ ОВД Лоевского райисполкома.