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15 ноября начнется регистрация участников Новогоднего мини-марафона
13.11.2018 — Разное | Перамога (Дятлово)
Электронная регистрация будет открыта с 09.00 15 ноября до 17.00 20 декабря на сайте https://42195.by.
Для допуска к соревнованиям участникам необходимо будет заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос электронным платежом.
Общий старт состоится 23 декабря в 12.00. Победители будут определяться в абсолютном первенстве и каждой возрастной группе по лучшему времени отдельно среди мужчин и женщин.
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