15 ноября начнется регистрация участников Новогоднего мини-марафона

Электронная регистрация будет открыта с 09.00 15 ноября до 17.00 20 декабря на сайте https://42195.by.

Для допуска к соревнованиям участникам необходимо будет заполнить регистрационную форму и оплатить регистрационный взнос электронным платежом.

Общий старт состоится 23 декабря в 12.00. Победители будут определяться в абсолютном первенстве и каждой возрастной группе по лучшему времени отдельно среди мужчин и женщин.