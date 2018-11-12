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Новый седан BMW M340i: 382 лошадиные силы и 4,4 секунды до "сотни"

13.11.2018 15:26 — Разное | Tut.by  
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Появления нового «заряженного» седана BMW M3 придется подождать, но для самых нетерпеливых баварцы уже подготовили «промежуточный» вариант M340i. На некоторое время он станет самой мощной версией седьмого поколения седана третьей серии, впервые показанного в начале октября в Париже.


Под капотом новой модификации, которая также будет доступна с полным приводом (M340i xDrive), располагается рядная бензиновая турбо-«шестерка» объемом 3 л, развивающая 382 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Пару ей составляет 8-ступенчатый «автомат». Известно, что до 100 км/ч полноприводная версия «полуэмки» будет разгоняться за 4,4 секунды, максимальная скорость седана ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.


В активе M340i будет спортивная M-подвеска, ход которой уменьшен на 10 мм, опционально доступна адаптивная подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, жесткость которых постоянно подстраивается под ход пружин. По словам разработчиков, это заметно сглаживает раскачку, вызванную неровностями на дороге или инерцией в крутых поворотах.


Продажи M340i/M340i xDrive начнутся следующим летом, цены пока не объявлены. Что касается нового M3, то его премьера, по всей видимости, состоится следующей осенью на автосалоне во Франкфурте, а у дилеров «заряженный» седан и вовсе появится не раньше 2020 года.

 
 
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Появления нового "заряженного" седана BMW M3 придется подождать, но для самых нетерпеливых баварцы уже подготовили "промежуточный" вариант M340i.
 
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