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«Мужики, лучше беднее, но на свободе». Лукашенко снова высказался о коррупции
13.11.2018 15:14 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул абсолютную нетерпимость к коррупции. Об этом он заявил 13 ноября при решении кадровых вопросов в отношении руководителей местной вертикали.
«Борьба с коррупцией - это непреклонное мое требование и мои действия с первого дня моего президентства. Не потому, что я хочу показаться таким крутым. Вопрос не в этом, - сказал глава государства. - Коррупция съедает все. Это - ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений».
«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», - подчеркнул Александр Лукашенко, пишет
По мнению президента, коррупция недопустимое явление. Он подчеркнул, что никогда не станет на защиту тех, кто в этом замешан.
«Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе», - отметил он.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул абсолютную нетерпимость к коррупции. Об этом он заявил 13 ноября при решении кадровых вопросов в...
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