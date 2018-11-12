На рынке Форекс в Беларуси появился новый участник

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Национальный банк Беларуси внес изменения в реестр форекс-компаний и выдал компании ООО «Форекс Оптимум» обновленное свидетельство №3 от 12 мая 2016 года о включении в реестр форекс-компаний, ранее принадлежавшее ООО «ТелетрейдБел».

«В связи с изменением в уставных документах и со сменой собственника компании принято решение об изменении названия компании c ООО «ТелетрейдБел» на ООО «Форекс Оптимум», – сообщили в «Форекс Оптимум».

Решение о смене наименования также связано с заключением соглашения о стратегическом партнерстве с международным брокером на рынке Форекс – компанией Forex Optimum Group.

Используя торговую платформу Forex Optimum Group, аналитические инструменты и современные решения, ООО «Форекс Оптимум» обещает предоставить клиентам одни из наиболее привлекательных условий по совершению операций на рынке Форекс.