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AliExpress установил очередной исторический рекорд продаж

13.11.2018 15:01 — Разное | Myfin  
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AliExpress установил очередной исторический рекорд продаж
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Кроме того, уже за несколько часов до конца акции платформа Alibaba побила собственный рекорд 2017 года, составлявший $25,3 млрд и рекорд 2016 года – $17,8 млрд.

В общей сложности покупатели потратили в этот день $30,8 млрд – на 27% больше, чем годом ранее. Система Alibaba Cloud обрабатывала более 300 тысяч заказов в секунду. А цены были снижены на 50, 70 и даже 90%.

Для сравнения, выручка AliExpress за 2 квартал 2018 года, согласно официальному отчету Alibaba Group, составила $8 156 млн. США, а значит, в среднем за день объем розничных продаж достигал $90,62 млн. США. А это почти на $30 млрд меньше, чем в День Холостяка.

День холостяка становится все более популярным и в Беларуси. В этот день средний чек белорусских пользователей на китайских онлайн-площадках вырос по сравнению с обычными днями в 1,3 раза — и составил около 21,5 бел. рублей, согласно данным Яндекс.Кассы. Это позволило уменьшить средний чек белорусов на 5%.

Кроме того, жители Беларуси 11 ноября также оплатили на китайских площадках в 8 раз больше заказов, чем в обычные дни, а общие траты белорусских покупателей на китайские товары – увеличились в 10 раз, также число белорусских покупателей в этот день выросло в 7 раз.

По сравнению с этим же днем годом ранее число белорусских покупателей в китайских интернет-магазинах выросло почти на 40%, а онлайн-заказов стало больше примерно на 45%.

 
 
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За первые 85 секунд распродажи 11 ноября в китайский День холостяка компания заработала миллиард долларов.
 
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