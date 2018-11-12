AliExpress установил очередной исторический рекорд продаж

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Кроме того, уже за несколько часов до конца акции платформа Alibaba побила собственный рекорд 2017 года, составлявший $25,3 млрд и рекорд 2016 года – $17,8 млрд.

В общей сложности покупатели потратили в этот день $30,8 млрд – на 27% больше, чем годом ранее. Система Alibaba Cloud обрабатывала более 300 тысяч заказов в секунду. А цены были снижены на 50, 70 и даже 90%.

Для сравнения, выручка AliExpress за 2 квартал 2018 года, согласно официальному отчету Alibaba Group, составила $8 156 млн. США, а значит, в среднем за день объем розничных продаж достигал $90,62 млн. США. А это почти на $30 млрд меньше, чем в День Холостяка.

День холостяка становится все более популярным и в Беларуси. В этот день средний чек белорусских пользователей на китайских онлайн-площадках вырос по сравнению с обычными днями в 1,3 раза — и составил около 21,5 бел. рублей, согласно данным Яндекс.Кассы. Это позволило уменьшить средний чек белорусов на 5%.

Кроме того, жители Беларуси 11 ноября также оплатили на китайских площадках в 8 раз больше заказов, чем в обычные дни, а общие траты белорусских покупателей на китайские товары – увеличились в 10 раз, также число белорусских покупателей в этот день выросло в 7 раз.

По сравнению с этим же днем годом ранее число белорусских покупателей в китайских интернет-магазинах выросло почти на 40%, а онлайн-заказов стало больше примерно на 45%.