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Два молодых российских блокбастера для тех, кто не назвал бы себя слабонервным

13.11.2018 15:45 — Разное | Tut.by  
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В ноябрьском прокате Минска можно найти две российские новинки блокбастерного толка — картины «Пришелец» и «Последнее испытание». Казалось бы, кроме страны и года выхода их ничего не объединяет, но нет: в фокусе обоих фильмов — заложники ситуаций, будь то театралы в окружении террористов или одинокий космонавт на Марсе.


Кадр из фильма «Пришелец»

Что касается жанра, «Пришельца» сильно кренит в сторону фантастики, а «Последнее испытание» претендует на звание боевика, хотя в первую очередь режиссеры обоих фильмов снимали драму: в русской версии «Марсианина» это драма человека, в «Испытании» — группы людей, если не сказать общества.

В какой-то момент драма распространилась и на кинематографистов: при крушении вертолета в 2016 году погиб режиссер «Пришельца» Александр Куликов, поэтому фильм доделывался режиссером одной пост-продакшн кинокомпании. Любопытно, что актриса «Последнего испытания» Елена Захарова снималась в картине на 9-м месяце беременности.

Вообще, лента «Последнее испытание» посвящена 16-й годовщине террористического акта на Дубровке в Москве. Прямых аналогий с теми событиями в фильме нет, все названия изменены, но сценарий основан на реальных событиях. В синопсисе «Последнего испытания» читаем: на сцене, где должна была пройти премьера мюзикла, разыгралась трагедия. Люди шли на праздник — веселый, яркий, а оказались лицом к лицу со смертью. Они, ставшие заложниками, сумевшие пройти страшное испытание, сохранив человеческое достоинство и мужество, — обычные люди, ставшие героями.

По сюжету «Пришельца» в результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя, и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив.

«Пришельца» в минских кинотеатрах будут показывать до 21 ноября, а «Последнее испытание» стартует в прокате 29 ноября.

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10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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В минском прокате прямо сейчас можно найти две российские новинки блокбастерного толка - картины "Пришелец" и "Последнее испытание". Казалось бы, кроме страны и года...
 
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