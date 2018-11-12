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Два молодых российских блокбастера для тех, кто не назвал бы себя слабонервным
В ноябрьском прокате Минска можно найти две российские новинки блокбастерного толка — картины
Что касается жанра, «Пришельца» сильно кренит в сторону фантастики, а «Последнее испытание» претендует на звание боевика, хотя в первую очередь режиссеры обоих фильмов снимали драму: в русской версии «Марсианина» это драма человека, в «Испытании» — группы людей, если не сказать общества.
В какой-то момент драма распространилась и на кинематографистов: при крушении вертолета в 2016 году погиб режиссер «Пришельца» Александр Куликов, поэтому фильм доделывался режиссером одной пост-продакшн кинокомпании. Любопытно, что актриса «Последнего испытания» Елена Захарова снималась в картине на 9-м месяце беременности.
Вообще, лента «Последнее испытание» посвящена 16-й годовщине террористического акта на Дубровке в Москве. Прямых аналогий с теми событиями в фильме нет, все названия изменены, но сценарий основан на реальных событиях. В синопсисе «Последнего испытания» читаем: на сцене, где должна была пройти премьера мюзикла, разыгралась трагедия. Люди шли на праздник — веселый, яркий, а оказались лицом к лицу со смертью. Они, ставшие заложниками, сумевшие пройти страшное испытание, сохранив человеческое достоинство и мужество, — обычные люди, ставшие героями.
По сюжету «Пришельца» в результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя, и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив.
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В минском прокате прямо сейчас можно найти две российские новинки блокбастерного толка - картины "Пришелец" и "Последнее испытание". Казалось бы, кроме страны и года...
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