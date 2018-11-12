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БЕЛАЗ возобновил поставки самосвалов в Китай

13.11.2018 15:46 — Разное | Интерфакс  
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Один из крупнейших в мире производителей тяжелой карьерной техники ОАО "БЕЛАЗ" (г.Жодино, Минская обл.) возобновило поставки самосвалов в Китай, которые были прекращены в 2013 году из-за усиления конкуренции на китайском рынке.

"Подписан контракт на поставку карьерного самосвала БЕЛАЗ-75603 грузоподъемностью 360 тонн с компанией "Санцзян", соглашение о сотрудничестве с которой было подписано ранее, в декабре 2017 года. Это первая поставка 360-тонных белорусских самосвалов на китайский рынок", - сказано в сообщении белорусской компании.

"В случае положительного решения и подтверждения всех технических характеристик, о которых мы сегодня говорим, будет обеспечен еще один заказ на 12 самосвалов такого класса. Есть за что бороться, поэтому поборемся", - приведены в сообщении слова гендиректора БЕЛАЗа Петра Пархомчика.

По данным предприятия, в настоящее время в Китае эксплуатируется 485 самосвалов "БЕЛАЗ" грузоподъемностью от 30 до 240 тонн. В 2010 году при участии китайской госкорпорации CATIC Supply в Пекине создан сервисный центр БЕЛАЗ.

Контракт на поставку самосвалов был подписан в рамках Первой китайской международной выставки импортных товаров и услуг в Шанхае. Также на выставке подписан меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между ОАО "БЕЛАЗ" и китайской моторостроительной компанией Weichai Holding Group. Меморандум предусматривает выпуск двигателей Weichai для самосвалов БЕЛАЗ грузоподъемностью 90 тонн. На предприятии рассчитывают, что это расширит возможности для поставки белорусской техники в Китай.

По данным БЕЛАЗа, за январь-октябрь 2018 года экспорт продукции вырос в 1,4 раза при росте объемов производства в 1,6 раза. При этом поставки на российский рынок увеличились на 31,9%, в страны СНГ – в 1,8 раза.

Лидирующее место в общем объеме отгрузки за 10 месяцев 2018 года занимают карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 тонн, на второй позиции – самосвалы грузоподъемностью 220-240-тонн, затем – карьерные самосвалы грузоподъемностью 45 тонн.

Показатель суммарной грузоподъемности реализованных за 10 месяцев 2018 года самосвалов вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 1,3 раза - с 83 тыс. тонн до 110 тыс. тонн, средняя грузоподъемность поставленного самосвала БЕЛАЗ увеличилась с 113 тонн до 120 тонн.

ОАО "БЕЛАЗ" является одним из крупнейших в мире и единственным в СНГ производителем тяжелой техники грузоподъемностью от 30 до 360 тонн. На долю предприятия приходится до 30% объемов производства карьерных самосвалов в мире, в классе 110-130 тонн - более 50% мирового рынка. Ежегодно предприятие производит более 1 тыс. карьерных самосвалов.

 
 
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Один из крупнейших в мире производителей тяжелой карьерной техники ОАО "БЕЛАЗ" (г.Жодино, Минская обл.) возобновило поставки самосвалов в Китай, которые были...
 
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