ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Демаркация белорусско-украинской границы в Чернобыльской зоне начнется в феврале 2019 года

13.11.2018 15:41 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Украина договорились начать демаркацию границы в чернобыльской зоне в феврале 2019 года, говорится в сообщении Государственного пограничного комитета республики.

"В ходе заседания делегации подвели итоги полевых демаркационных работ в 2018 году и договорились начать в феврале следующего года работы по вынесению границы на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС", - отметили в Госпогранкомитете по итогам заседания совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии.

Как сообщалось, Минск и Киев в текущем году утвердили перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью, рассчитанный на 2018-2026 годы.

Вместе с тем, в Госпогранкомитете республики полагают, что демаркация белорусско-украинской границы может быть завершена ранее установленного срока - 2026 года.

"Нам поставлена задача завершить демаркацию (белорусско-украинской границы - ИФ) к 2026 году, но мы это сделаем пораньше. Никаких проблем у нас нет, идет плановая работа", - сказал глава ГПК Анатолий Лаппо журналистам в октябре в Минске.

По информации ведомства, всего необходимо демаркировать 1084 км.  По состоянию на октябрь с карт на местность было  вынесено более 700 км, очищено более 300 км, всего нужно установить 3200 знаков. Белорусская сторона установила около 900 знаков.

Демаркация границы осуществляется за счет госсредств двух стран и международной технической помощи.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Украина договорились начать демаркацию границы в чернобыльской зоне в феврале 2019 года, говорится в сообщении Государственного пограничного комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЛЕГЕНДАрная Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика