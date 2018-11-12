Демаркация белорусско-украинской границы в Чернобыльской зоне начнется в феврале 2019 года

Беларусь и Украина договорились начать демаркацию границы в чернобыльской зоне в феврале 2019 года, говорится в сообщении Государственного пограничного комитета республики.

"В ходе заседания делегации подвели итоги полевых демаркационных работ в 2018 году и договорились начать в феврале следующего года работы по вынесению границы на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС", - отметили в Госпогранкомитете по итогам заседания совместной белорусско-украинской демаркационной комиссии.

Как сообщалось, Минск и Киев в текущем году утвердили перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью, рассчитанный на 2018-2026 годы.

Вместе с тем, в Госпогранкомитете республики полагают, что демаркация белорусско-украинской границы может быть завершена ранее установленного срока - 2026 года.

"Нам поставлена задача завершить демаркацию (белорусско-украинской границы - ИФ) к 2026 году, но мы это сделаем пораньше. Никаких проблем у нас нет, идет плановая работа", - сказал глава ГПК Анатолий Лаппо журналистам в октябре в Минске.

По информации ведомства, всего необходимо демаркировать 1084 км. По состоянию на октябрь с карт на местность было вынесено более 700 км, очищено более 300 км, всего нужно установить 3200 знаков. Белорусская сторона установила около 900 знаков.

Демаркация границы осуществляется за счет госсредств двух стран и международной технической помощи.