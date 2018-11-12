Визит Лукашенко в Турцию запланирован в первой половине 2019 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко в первой половине 2019 года посетит с визитом Турцию, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во вторник.

"Визит планируется в первой половине 2019 года", - сказал М.Мясникович по итогам переговоров с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.

Его слова приводит госагентство БелТА .

М.Мясникович подчеркнул полное взаимопонимание между парламентами двух стран, которые намерены должным образом подготовиться к предстоящему визиту главы государства в Турцию.

Председатель Совета Республики позитивно оценил перспективы межпарламентских отношений.

Переговоры с турецким коллегой он охарактеризовал как очень конструктивные, отметив, что много внимания стороны уделили вопросам безопасности в Европе и мире.

Обсуждались также совместные проекты в торговле, логистике, банковской сфере, образовании.