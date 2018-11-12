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Визит Лукашенко в Турцию запланирован в первой половине 2019 года
Президент Беларуси Александр Лукашенко в первой половине 2019 года посетит с визитом Турцию, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во вторник.
"Визит планируется в первой половине 2019 года", - сказал М.Мясникович по итогам переговоров с председателем Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом.
Его слова приводит госагентство
М.Мясникович подчеркнул полное взаимопонимание между парламентами двух стран, которые намерены должным образом подготовиться к предстоящему визиту главы государства в Турцию.
Председатель Совета Республики позитивно оценил перспективы межпарламентских отношений.
Переговоры с турецким коллегой он охарактеризовал как очень конструктивные, отметив, что много внимания стороны уделили вопросам безопасности в Европе и мире.
Обсуждались также совместные проекты в торговле, логистике, банковской сфере, образовании.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в первой половине 2019 года посетит с визитом Турцию, сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович во вторник....
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