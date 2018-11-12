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Парламентарии Украины, Польши, Литвы призывают к санкциям против РФ на Азовском море

13.11.2018 15:27 — Разное | Интерфакс  
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Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы призвала страны Европейского Союза и "Большой семерки" (G7) ввести санкции против российских морских портов на Азовском море в ответ на незаконное, по мнению парламентариев, сотрудничество с морскими портами на территории Крыма.

"Ассамблея членов Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши... призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены "Большой семерки" ввести санкции против российских морских портов в Азовском море за их незаконное взаимодействие с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, которые были закрыты украинской властью", - говорится в резолюции, принятой на заседании межпарламентской ассамблеи во вторник в Вильнюсе.

Кроме того, межпарламентская ассамблея трех стран призвала страны ЕС пролонгировать санкции против Российской Федерации, пока Москва полностью не выполнит минские договоренности и не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

Также, согласно резолюции, парламентская ассамблея призвала страны ЕС рассмотреть возможность усиления санкций против РФ в случае продолжения эскалации на востоке Украины.

 
 
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Межпарламентская ассамблея Украины, Польши и Литвы призвала страны Европейского Союза и "Большой семерки" (G7) ввести санкции против российских морских портов на...
 
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